Online-Seminar: US-Markt im Expertencheck - aktuelle Chancen und Risiken für Anleger

US-Aktien im Fokus

Börsianer blicken derzeit mit vielen Fragezeichen auf den US-Markt. Trotz stabiler Wirtschaftsdaten schwebt das Damokles-Schwert einer Rezessionsangst über der größten Volkswirtschaft der Welt. Ist der US-Markt also überbewertet oder rentiert sich gerade jetzt noch ein Einstieg? Einen ausführlichen Einblick zur Marktlage gewähren Ihnen zwei Experten im Online-Seminar am 20. November ab 18 Uhr!

Die USA werden vom Unternehmergeist und geschäftlichen Erfolgshunger der Amerikaner geprägt. Das Streben nach dem "American Dream" stellt einen fruchtbaren Boden für neue Firmen, unternehmerisches Wachstum, Forschung und unermüdlichen Fortschritt dar. Stärkere Förderung von Innovation, die Altersstruktur der Bevölkerung und die wirtschaftsorientierte Energiepolitik sind nur einige der vielen Faktoren, die den US-Unternehmen enorme Vorteile am Weltmarkt bringen. Diese Vorteile kann man sich als Anleger zu Nutzen machen. Wie das geht, erfahren Sie im Online-Seminar am 20. November um 18 Uhr. Dort erhalten Sie einen exklusiven Marktausblick darüber, was die USA zu bieten haben und welche US-Wertpapiere besonders attraktiv sind.

Aber der US-Markt bietet zurzeit nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Die Experten Karin Müller-Paris und Jürgen Streng geben im Online-Seminar eine Einschätzung, wie sich die US-Börse entwickeln wird. Sie analysieren die derzeitige Marktlage und zeigen Ihnen, wie auch Sie in die USA investieren können und welche Fallstricke Sie vermeiden sollten.

Ihre Experten im Online-Seminar

Jürgen Streng hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Wealth Management. Vor seiner Zeit bei FVCM war Herr Streng bei der Commerzbank, HypoVereinsbank und UniCredit in den Bereichen Capital Markets und Wealth Management angestellt. Zuletzt war er der Bereichsleiter Wealth Management für die gesamte Region Bayern Nord und Neue Bundesländer bei der Unicredit Bank AG. Neben seiner Führungsfunktion hat Herr Streng die wichtigsten Kunden in der Region direkt betreut. Herr Streng ist gelernter Bankkaufmann, Bankfachwirt, zertifizierter Financial Planner (EBS) sowie zertifizierter Stiftungsmanager (Universität Jena).

Frau Müller-Paris ist Managing Partnerin von FVCM. Sie verfügt über umfangreiche internationale Erfahrungen im Wealth Management für gehobene Privatinvestoren, Family Office Kunden sowie institutionelle Anleger. Vor der Gründung von FVCM im Jahre 2008 war Frau Müller-Paris Präsidentin der HVB Capital Management, Inc. (eine Tochtergesellschaft der HVB/UniCredit Group) in New York, welche sie funktional und strategisch leitete. Zu ihren Aufgaben gehörte u.a. die Betreuung der wichtigsten privaten und institutionellen Kunden, die Führung der Bereiche Kundenbetreuung und Vermögensverwaltung, sowie die Kontrolle der juristischen und regulatorischen Vorschriften. Frau Müller-Paris ist gelernte Bankkauffrau und Bankfachwirtin.