Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Douglas im Fokus
Top News
ATOSS Software: Insider-Käufe weisen den Weg ATOSS Software: Insider-Käufe weisen den Weg
Belastung aus Übersee? - DAX vor EZB-Leitzinsentscheid weiter unter 24.000-Punkte-Marke Belastung aus Übersee? - DAX vor EZB-Leitzinsentscheid weiter unter 24.000-Punkte-Marke
Albemarle Corp - Gelungene Trendwende

18.12.25 09:30 Uhr

HSBC Daily Trading

Gelungene Trendwende

Von Herbst 2022 bis zum Frühjahr 2025 durchschritt die Albemarle-Aktie eine echte „Kraut und Rüben“-Phase. Von 335 USD fiel der Titel bis auf 50 USD zurück. Doch die Erholung der letzten Monate sorgt für eine Reihe von charttechnischen Lebenszeichen. Zunächst konnte der Abwärtstrend der letzten drei Jahre zu den Akten gelegt werden. Dieses Ausrufezeichen geht mit der Rückkehr in den langfristigen Basisaufwärtstrend einher. Was unsere Aufmerksamkeit aber endgültig „gecatched“ hat, ist der Spurt über die horizontalen Hürden bei 110/115 USD. Letzteres vervollständigt eine untere Umkehr, aus deren Höhe sich ein weiteres Erholungspotenzial von 65 USD bzw. ein langfristiges Kursziel von rund 180 USD ergibt. Bemerkenswert ist der immer noch sehr hohe RSL-Wert von 1,44. Die Albemarle-Aktie gehört deshalb aktuell zu den absoluten Momentumwerten und „Stärke zieht bekanntlich weitere Stärke“ nach sich. Auf Monatsbasis hat der MACD zudem gerade auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal geliefert. Die horizontalen Barrieren bei 145/155 USD stecken auf dem Weg bis zum o. g. Zielbereich einen wichtigen Zwischenhalt ab, während auf der Unterseite die angeführte Ausbruchszone bei 115/110 USD nicht mehr unterschritten werden sollte.

Albemarle Corp (Weekly)

Chart Albemarle Corp
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Albemarle Corp

Chart Albemarle Corp
Quelle: LSEG, tradesignal²



