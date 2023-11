Amazon-Aktie: KI sorgt für Zusatzumsatz

Christian Scheid

Überraschend deutlich hat Amazon Umsatz und Gewinn im per Ende September abgelaufenen Quartal gesteigert.

Die Erlöse wuchsen um 13 Prozent auf 143,1 Mrd. Dollar. Der Gewinn sprang von 2,9 Mrd. auf 9,9 Mrd. Dollar hoch. In der Cloud-Sparte AWS, wo Amazon mit Branchengrößen wie Microsoft und Alphabet konkurriert, kletterten die Erlöse um zwölf Prozent auf 23,1 Mrd. Dollar. Das entsprach im Schnitt den Erwartungen der Analysten, auch wenn einige von ihnen angesichts des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) mehr erwartet hatten. Zugleich steigerte AWS das operative Ergebnis von 5,4 Mrd. auf sieben Mrd. Dollar. Das war deutlich mehr als am Markt erwartet. Im Analysten-Call betonte CEO Andy Jassy die Fortschritte im AWS-Geschäft, auch wenn einige Unternehmen Geld sparen wollten. Man habe mehrere neue Kundenverträge abgeschlossen, die seit diesem Monat griffen. Der Manager hatte die Kosten stark gesenkt und neben der Cloud auch das Werbegeschäft ausgebaut. Amazon wolle ein starker Player bei sogenannter generativer KI werden, betonte er. Das ist ein Überbegriff für Programme wie den Chatbot ChatGPT, die Sätze auf dem Niveau eines Menschen formulieren können, sowie Software, die zum Teil täuschend echte Bilder aus Textbeschreibungen erzeugen kann. So bietet Amazon Händlern seit kurzem testweise an, Bilder ihrer Produkte in verschiedenen Umgebungen von KI-Software erstellen zu lassen. KI-Technologien könnten AWS über die Jahre Dutzende Mrd. Dollar Umsatz zusätzlichen einbringen, sagte Jassy.

Klingt eigentlich gut. Und auch die charttechnische Lage hellt sich allmählich auf. Jedoch steht auf dem weiteren Weg in Richtung Allzeithoch noch die massive Widerstandszone im Bereich 140/145 Dollar im Weg. Solange diese nicht überwunden ist, sind Anleger mit Teilschutzprodukten gut beraten. Uns gefällt ein Bonus Cap von BNP Paribas, das im September 2024 einen Ertrag von 19,8 Prozent ermöglicht, wenn die Amazon-Aktie während der Laufzeit niemals unter 110 Dollar fällt. Auf Basis des aktuellen Kurses entspricht das einem Sicherheitspuffer von 22,5 Prozent (ISIN DE000PN5FZ13).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



