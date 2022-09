BioNTech: Nächste Welle kommt

Das deutsche Pharmaunternehmen und sein amerikanischer Partner Pfizer haben bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für einen an die derzeit kursierenden Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoff beantragt, Europa soll folgen. Bei entsprechenden Zulassungen könne schon im September mit der Auslieferung begonnen werden. Allerdings gibt es zu der angepassten Variante noch keine klinische Studie. Zuvor hatten die Firmen bereits Anträge für einen auf den Subtyp BA.1 angepassten Impfstoff eingereicht, der allerdings in Deutschland so gut wie keine Rolle mehr spielt.

Geht alles glatt, sollte BioNTech die 2022er-Umsatzprognose von 13 Mrd. bis 17 Mrd. Euro locker erfüllen. Davon dürften 8,4 Mrd. Euro als Gewinn hängen bleiben. Der Cashbestand, der per Mitte Juli 2022 bei 14,9 Mrd. Euro gelegen hatte, könnte bis zum Jahresende auf bis zu 25 Mrd. Euro anschwellen. Dem steht eine Bewertung des Unternehmens von rund 35 Mrd. Euro gegenüber - ein deutlich zu geringer "Aufschlag" angesichts der spannenden Pipeline von BioNTech. "Im Bereich Onkologie haben wir ermutigende Daten für unseren individualisierten mRNA-Krebsimpf-stoffkandidaten BNT122 bei Bauchspeicheldrüsenkrebs und unseren innovativen Kandidaten für CAR-T-Zelltherapie BNT211 bei soliden Tumoren präsentiert, was zu unserem ersten PRIME-Status der EMA führte", so Unternehmenschef Ugur Sahin und ergänzt: "Wir treffen Vorbereitungen für Zulassungsstudien."

Angesichts der hervorragenden Langfristperspektiven haben wir uns nach einem Bonus Cap umgesehen, dessen Barriere mit 100 Dollar auf dem geschätzten Cash-Niveau der BioNTech-Aktie Ende des Jahres eingezogen ist. Trotz des großzügigen Sicherheitspolsters - die Barriere ist gut 31 Prozent unterhalb des aktuellen Aktenkurses eingezogen - ist damit im Juni 2023 ein Ertrag von 33,8 Prozent drin. Übrigens: Die jüngsten Meldungen zu Patentklagen sollten eher weniger Kopfschmerzen bereiten, da sie in der Branche üblich sind (ISIN DE000HB9F2V5).

