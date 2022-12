Frischer Schwung

Wer nach Einstiegsmöglichkeiten sucht, könnte sich den Next 20 Index ansehen, der vor etwas mehr als zwei Jahren vom Anlegermagazin Der Aktionär gemeinsam mit Morgan Stanley entwickelt wurde.

Das Auswahlbarometer basiert auf dem Konzept der relativen Stärke, die mittels des TSI-Indikators ermittelt wird - TSI steht für den Trend-Signal-Indi¬ka¬tor, den Der Aktionär schon vor Jahren ins Leben gerufen hat. Grundsätzlich speist sich der Next 20 Index aus dem Nasdaq Composite. Um in das Auswahlbarometer aufgenommen werden zu können, ist eine Marktkapitalisierung von mindestens sechs Mrd. Dollar erforderlich. Außerdem muss das Unternehmen aus einer dieser Branchen stammen: Technologie, Biotechnologie, Medien, Unterhaltung, IT-Dienstleistung, elektrische Geräte, Software, Halbleiter, Kommunikationsausrüstung oder technologische Hardware. Aus diesem Pool wurden letztlich die 20 Aktien mit dem höchsten TSI-Wert ausgewählt und gleich gewichtet.

Zwei Mal im Jahr wird der Index überprüft und gegebenenfalls angepasst. Dabei werden jeweils die fünf Indexmitglieder mit dem schwächsten TSI-Wert eliminiert. Außerdem werden die Unternehmen verkauft, die einen TSI-Wert von weniger als 20 besitzen. Im Gegenzug rücken entsprechend viele Unternehmen auf, welche die Kriterien wie bei der Neuauflage des Index erfüllen.

Bei der jüngsten Überprüfung Anfang Dezember wurde im Next 20 Index gründlich ausgesiebt. Die sieben trendschwächsten Mitglieder mussten den Aktienkorb verlassen und machten Platz für neue aussichtsreiche Titel. Mit Biogen und DexCom verstärken den Index unter anderem zwei neue Titel den Bereich der Biotechnologie. Ebenfalls mit an Bord sind jetzt der Taserhersteller Axon Enterprise, der Energiekonzern Constellation Energy, der Photovoltaikspezialist First Solar, der Streaming-Gigant Netflix sowie der Softwarehersteller Nutanix. Im Gegenzug mussten die sieben Werte AMD, Change Healthcare, Coherent, Datadog, Exelon, Seagate und Zebra Technologies ihren Platz räumen. Investierbar ist der Next 20 Index mit einem Tracker von Alphabeta Access Products, wo Morgan Stanley als Marketmaker fungiert (ISIN DE000DA0AAN7). Die Gebühr, die auf täglicher Basis im Index verrechnet wird, beträgt ein Prozent p.a. Für spekulative Anleger gibt es auch Hebelprodukte auf den Next 20.

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



