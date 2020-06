McDonald's: Schmeckt wieder

Lag der Kurs Mitte Februar noch bei mehr als 215 Dollar, rutschte er bis Mitte März auf ein Tief von etwas über 124 Dollar ab. Ein so großes Minus hatte sich nicht einmal während der Finanzkrise angestaut. Doch inzwischen hat sich das Papier wieder berappelt - analog zum Geschäft. Laut dem Burgerbrater haben aufgrund der zunehmenden Lockerungen inzwischen etwa 95 Prozent der Filialen wieder geöffnet. Das macht sich natürlich auch am Absatz bemerkbar: Während das Minus im April noch bei 39 Prozent lag, fiel es im Mai mit knapp 21 Prozent schon deutlich geringer aus. Auf dem US-Markt sanken die Verkäufe auf vergleichbarer Ladenfläche den Angaben zufolge zuletzt nur noch um 5,1 Prozent. Das Schlimmste scheint also überstanden. McDonald’s versucht daher nun das, was viele Wettbewerber versuchen - und letztlich nur folgerichtig ist: Mit einer Einstellungsoffensive die Löcher zu stopfen, die die Krise auf dem Fast-Food-Markt hinterlassen hat. Dabei lässt das Unternehmen die Konkurrenz ganz schön alt aussehen: Wie McDonald’s mitteilte, sollen im Sommer in den USA 260.000 neue Mitarbeiter angeheuert werden - das sind etwa doppelt so viele wie die Wettbewerber Sub¬way, Taco Bell von Yum Brands, Panda Express und Dunkin zusammen in den kommenden Monaten unter Vertrag nehmen wollen. Ein klarer Fingerzeig - auch in Richtung Börse. Mutige Anleger mit etwas Ausdauer können daher einen Blick auf einen Unlimited Turbo von BNP mit K.o.-Barriere knapp unter dem Corona-Tief werfen (ISIN DE000PP2B942). Der Hebel beträgt knapp drei.

