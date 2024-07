Neue Kursfantasie für die Traditionsfirma DEUTZ

Christian Scheid

Schlag auf Schlag geht es bei DEUTZ.

Der Motorenhersteller hat sich für den Ausbau seines Geschäfts mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld beschafft. Im Zuge eines beschleunigten Verfahrens wurden gut 12,6 Mio. neue Aktien zu je 5,71 Euro platziert und dabei ein Bruttoemissionserlös von etwa 72 Mio. Euro erzielt.

Mit der Kapitalerhöhung nutzte DEUTZ auch den jüngsten Aufwärtsdrang der Aktie aus, den CEO Sebastian Schulte ausgelöst hatte. In einem Interview teilte der CEO mit, dass der Motorenhersteller den Einstieg in zwei neue Marktsegmente plant. Zum einen in den Bereich der dezentralen Stromerzeugung, zum anderen in das Rüstungssegment. Die Firma denkt unter anderem über die Lieferung von Motoren für radbetriebene Panzer und Versorgungsfahrzeuge nach. Außerdem könnte es Batteriespeicher für die stationäre Versorgung anbieten. "Das ist sicherlich ein attraktives Feld, das bringt die Zeitenwende mit sich", so Schulte.

Im Bereich Stromerzeugungsaggregate meldete der Konzern auch sogleich einen Zukauf in den USA. Das Geld aus der Kapitalerhöhung verschafft DEUTZ mit Blick auf die Finanzlage die Flexibilität, nach erfolgter Kaufpreiszahlung für die Übernahme von Blue Star Power Systems auch weiter in anorganisches Wachstum investieren zu können. Analysten reagierten positiv. Anleger können die Delle im Zuge der Kapitalerhöhung zum gehebelten Einstieg nutzen (ISIN DE000DJ5ABW6).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



