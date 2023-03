Solarboom treibt an

Um diese Ziele zu erreichen, müsste sich das Ausbautempo massiv erhöhen. In dem Zusammenhang schlägt die bundeseigene Deutsche Energie-Agentur (Dena) laut Informationen des Handelsblatts einen Kraftakt vor. Ein zentraler Punkt dabei sollen staatliche Abnahmegarantien für deutsche und europäische Produzenten aus der Branche sein. Ähnliche Andeutungen machte Wirtschaftsminister Robert Habeck vor einigen Tagen bei einem Branchentreffen.

Einer der Nutznießer könnte Meyer Burger sein. Mit fast 70 Jahren Unternehmensgeschichte und 40 Jahren Erfahrung in der Photovoltaik hat der Konzern bedeutende Standards in der Branche gesetzt. Aktuell befindet sich Meyer Burger im Wandel zu einem Hersteller von Photovoltaikzellen und -modulen auf Basis eigens entwickelter Technologien, wobei sich durch das schrittweise Hochfahren der Produktion in Deutschland die Kapazitäten im laufenden Jahr deutlich erhöhen sollen. Das Unternehmen hat 2022 mit einer Produktionsmenge von 321,1 Megawatt (MW) die im August veröffentlichte Guidance von mindestens 320 MW erreicht. Die zweite Produktionslinie des Solarmodulherstellers ist seit Ende September im Produktionshochlauf. Der Konzern plant, den Hochlauf der dritten Linie im zweiten Quartal 2023 zu starten und erwartet damit eine nominale Produktionskapazität von etwa 1,4 Gigawatt (GW) am Ende des Jahres und strebt eine Produktionsmenge für das gesamte Jahr zwischen 1,0 und 1,2 GW an. "Nachdem wir wieder große Herausforderungen durch die Störungen der globalen Lieferketten lösen mussten, verläuft der Hochlauf der zweiten Linie nun doppelt so schnell wie bei der ersten Linie", sagt COO Daniel Menzel.

Angesichts der guten Perspektiven verwundert es nicht, dass sich die Aktie im Aufwärtstrend befindet. Der Titel ist spekulativ, birgt aber große Chancen. Hebelprodukte kommen aus dem Hause Morgan Stanley, zum Beispiel ein Mini (ISIN DE000MB2KZ52).

