Starkes Wachstum

Der amerikanische Getränkekonzern Coca-Cola wird aufgrund gut laufender Geschäfte im zweiten Quartal, das auf bereinigter Basis ein sattes organisches Umsatzplus von 15 Prozent und ein Gewinnplus von sieben Prozent auf 0,84 Dollar je Aktie hervorbrachte, optimistischer für das Gesamtjahr.

Das Management erwartet für 2024 nun ein organisches Umsatzwachstum von neun bis zehn Prozent statt acht bis neun Prozent. Das Management hatte das Wachstumsziel bereits bei Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal erhöht. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie soll mit einem Plus von fünf bis sechs Prozent stärker zulegen. Zuvor waren plus vier bis fünf Prozent im Visier.

"Die Ergebnisse des zweiten Quartals ermutigen uns, da wir in einem sich ständig wandelnden Marktumfeld ein solides Wachstum beim Umsatz und operativen Gewinn erzielen konnten", verkündete CEO James Quincey. "Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere angehobene Prognose und längerfristigen Ziele erreichen werden und halten gemeinsam mit unseren Abfüllpartnern an unserer äußerst widerstandsfähigen Strategie fest."

Die UBS hat die Einstufung der Aktie auf "Buy" belassen. Das starke or¬ga¬nische Wachstum führe dazu, dass die bisherige Konsens¬schätzung für das Gesamt¬jahr für den Gewinn je Aktie nun am un-teren Ende der nach oben angepassten Prognose liege. Das Kursziel von 74 Dollar liegt elf Prozent über der aktuellen Notiz. Sogar fast 16 Prozent sind mit einem bis Dezember laufenden Discount Call von Morgan Stanley drin (ISIN DE000ME544T8). Und dazu muss die Coca-Cola-Aktie nicht einmal zulegen.

