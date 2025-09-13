DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 ±-0,0%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.254 -0,2%Euro1,1739 ±0,0%Öl65,75 -0,8%Gold3.651 +0,5%
DAX - Anzahl Allzeithochs: USA holen auf

12.09.25 08:50 Uhr

Anzahl Allzeithochs: USA holen auf

Der DAX® tritt weiterhin auf der Stelle. Mittlerweile haben die deutschen „blue chips“ den siebten Handelstag absolviert, dessen Hoch-Tief-Spanne innerhalb des Pendants der dynamischen Verkaufskerze vom 2. September verblieb. Letzteres ist umso bemerkenswerter, als dass die US-Aktienmärkte (S&P 500®, Nasddaq-100® und Dow Jones®) gestern allesamt neue Rekordhochs verbuchen konnten. Apropos: Der DAX®-Höchststand liegt im Vergleich dazu mittlerweile bereits zwei Monate zurück. Insgesamt konnte das Aktienbarometer im bisherigen Jahresverlauf 32 neue Allzeithochs verbuchen. Fiel der Vergleich mit dem S&P 500® zu Jahresbeginn noch eindeutig „pro Europa“ aus, holen die US-Standardwerte aktuell mit großen Schritten auf. Das gestrige Allzeithoch war dort inzwischen das 26. in diesem Jahr. Und noch etwas ist bemerkenswert: Trotz der Rekordstände ist die Börsenstimmung in den USA mehr als verhalten. Fast 50 % der amerikanischen Privatanleger sind gemäß der aktuellen Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) im Bärenlager verankert. Beim DAX® bleibt es bei den bekannten Leitplanken bei 23.400 bzw. 24.600 Punkten.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



