DAX - Trendlinie als Taktgeber

12.11.25 08:50 Uhr

Trendlinie als Taktgeber

Nur mit halber Unterstützung aus den USA, wo gestern Feiertag war (Veterans Day), konnten die deutschen Standardwerte weiter zulegen. Das Sprungbrett aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 23.393 Punkten), dem unteren Bollinger Band (auf Wochenbasis akt. bei 23.383 Punkten) sowie diversen Tiefpunkten bei 23.300 Punkten entfaltet also weiter seine Wirkung. Zusätzlichen Rückenwind liefert das Aufwärtsgap vom Wochenbeginn (23.837 zu 23.854 Punkten), sodass das Aktienbarometer inzwischen die 50-Tage-Linie sowie die Marke von 24.000 Punkten zurückerobert hat. Damit geht es für den DAX® jetzt ans Eingemachte: Gelingt auch noch ein nachhaltiger Spurt über den kurzfristigen Abwärtstrend (akt. bei 24.037 Punkten), dann dürfte tatsächlich der Grundstein die Jahresendrally gelegt worden sein. Im Erfolgsfall markieren die Hochs bei 24.349/24.385 Punkten die nächste Widerstandszone, ehe die historischen Hochstände bei 24.639/24.771 Punkten wieder auf die Agenda rücken. Auf der Unterseite stecken der 50-Tage-Durchschnitt bzw. die o. g. Kurslücke die ersten nennenswerten Unterstützungen ab. Von strategischer Bedeutung ist dagegen unverändert das eingangs angeführte „Sprungbrett“ bei gut 23.300 Punkten.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



