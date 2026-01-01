DAX vor neuem Rekord – Wall Street gibt Rückenwind
Der DAX nimmt erneut Kurs auf die magische Marke von 25.000 Punkten. Dow Jones und S&P 500 erklommen neue Bestmarken, während die Nasdaq von starken Halbleiterwerten profitierte. In Asien hingegen überwogen Gewinnmitnahmen, was die globale Vorsicht unterstreicht. Trotz geopolitischer Spannungen – von US-Drohungen gegenüber Grönland bis hin zu russischen Manövern – bleiben Anleger erstaunlich kaufbereit.
Bei den Einzelwerten sorgt Redcare Pharmacy für Gesprächsstoff. Die Aktie zeigt sich schwächer, nachdem das Unternehmen zwar ein Umsatzplus im vierten Quartal meldete, aber die Erwartungen verfehlte. Vor allem das Geschäft mit nicht-verschreibungspflichtigen Produkten blieb hinter den Prognosen zurück – eine Überraschung mitten in der Grippesaison. Händler reagieren enttäuscht, der Kurs gerät unter Druck.
Ausblick: Rückenwind aus den USA und die Aussicht auf stabile Zinsen könnten den DAX heute weiter nach oben treiben. Doch mit den anstehenden Konjunkturdaten steigt auch die Nervosität – Gewinnmitnahmen sind jederzeit denkbar. Ein Tag mit hohem Signalwert für die kommenden Wochen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN2TES
|9,28
|69,164607 USD
|7,31
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG66LJ
|28,87
|27895,657723 Punkte
|8,64
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN1UUL
|7,21
|24296,337446 Punkte
|34,96
|Open End
|AMD Inc.
|Bull
|UG892B
|5,62
|148,529949 USD
|3,26
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN14TU
|17,91
|23217,550478 Punkte
|13,86
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.01.2025; 09:35 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|MTU Aero Engines AG
|Call
|HD7LTE
|0,40
|500,00 EUR
|11,31
|17.06.2026
|Strategy Inc.
|Call
|UN235E
|1,45
|180,00 USD
|4,2
|18.03.2026
|Mastercard Inc.
|Call
|UG1R55
|6,83
|550,00 USD
|5,07
|16.12.2026
|DAX®
|Call
|UN0VSX
|2,2
|25000,00 Punkte
|56,99
|16.01.2026
|DAX®
|Call
|UG2LSJ
|1,18
|26800,00 Punkte
|32,06
|20.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.01.2025; 09:50 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UG6H7S
|2,25
|26551,024937 Punkte
|-15
|Open End
|Rational AG
|Long
|HD6AFW
|8,33
|443,096028 EUR
|3
|Open End
|Chevron Inc.
|Long
|HD2ZJ2
|5,67
|104,387763 USD
|3
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6QGB
|15,45
|20746,632553 Punkte
|6
|Open End
|Novo Nordisk AS
|Long
|UG5D0P
|7,12
|28,139025 USD
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.01.2025; 10:10 Uhr;
