André Kostolany hatte wieder einmal Recht

Raus aus der Nische des Special-Interest und mitten rein in die vollen Regale. Das Thema Nachhaltigkeit ist längst nicht mehr wegzudenken; das ist gut und richtig so. Entsprechend stellen sich auch die Emittenten der strukturierten Wertpapiere auf.

Anleger werden aus einer wachsenden Produktpalette nachhaltiger strukturierter Wertpapiere auswählen können. Rund zwei Drittel der Banken planen, 2021 verstärkt nachhaltige Produkte aufzulegen.

Das zeigt die Branchenumfrage des Deutschen Derivate Verbands unter 19 Instituten, die mehr als 95 Prozent des Gesamtmarktmarktes ausmachen. Allerdings befürchten auch knapp 58 Prozent der Emittenten, dass die Nachhaltigkeitsagenda der Politik regulatorische Eingriffe in bestehende Systeme mit sich bringen wird. Das könnte wiederum zu Umsetzungskosten für die Finanzbranche führen. Der DDV-Umfrage zufolge rechnen die Emittenten weiterhin mit steigenden Kosten durch neue oder veränderte Finanzmarktregelwerke.

Heute schon an morgen denken, die Zukunft aktiv und verantwortungsbewusst gestalten, dieses Ziel können auch Privatanleger verfolgen. Es ist kein Widerspruch, die Chancen an den Kapitalmärkten zu nutzen und gleichzeitig in Unternehmen zu investieren, die respektvoller und wertschätzender mit Menschen der Umwelt und damit auch unserer Zukunft umgehen. Studien haben sogar gezeigt, dass eine nachhaltige Unternehmenspolitik Anlegern langfristig eine bessere Rendite versprechen kann. Denn nachhaltig ausgerichtete Unternehmen sollten durch ihre Unternehmenspolitik, Managementprozesse, ihre Produktionsabläufe und Produkte langfristig den Unternehmenswert stärker steigern können als Unternehmen, die diese Aspekte vernachlässigen.

Die Emittenten von strukturierten Wertpapieren richten ihr Angebot zunehmend auf die Bedürfnisse der Kunden aus, die den privaten Vermögensaufbau mit Verantwortung für eine nachhaltigere Wirtschaft verknüpfen wollen. Für die kommenden Jahre stellt sich die Branche mit dieser Ausrichtung gut auf. Sie fördert die ökologische Transformation und steigert damit zugleich ihre Resilienz gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken.

Der DDV ist die Branchenvertretung der führenden Emittenten derivativer Wertpapiere. Er fördert den Derivatemarkt und somit die Akzeptanz von Zertifikaten, Aktienanleihen und Optionsscheinen. Zu den Zielen zählen Anlegerschutz, Verbesserung der Verständlichkeit und Transparenz. Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.