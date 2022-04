Periodisch Wiederkehrend mit sechs Buchstaben

Im März waren klassische, inländische Dividendenzahler gefragt. Im April werden die Dividenden gerne reinvestiert und im Mai verabschieden sich angeblich die Börsianer wieder vom Markt. Wenn es denn tatsächlich nur so einfach wäre.

Zumindest wird wohl niemand ernsthaft bestreiten wollen, dass das zweite Quartal in einer ausgesprochen schwierigen Marktphase gestartet ist. Tatsächlich kann der April ein sehr spannender Monat sein, der aufgrund einer besonderen Eigenschaft vielen Marktteilnehmenden neue Möglichkeiten eröffnet. Gemeint sind in diesem Fall die Dividendenzahlungen, die in dieser Zeit für neue Liquidität sorgen und damit verbunden auch die Option zu reinvestieren. Statt sich also mit frischem Geld auf dem Konto dann im Mai in die vermeintliche Sommerfrische zu verabschieden und erst im Herbst an die Börsen zurückzukehren, bietet es sich an, über Werte mit Struktur nachzudenken. Aus den Statistiken lässt sich herauslesen, dass bei Anlegerinnen und Anlegern in diesen Wochen ein Schwerpunkt auf Einzelaktien beobachtet werden kann. Vielfach suchen sich erfahrene Selbstentscheidende eben jene Basiswerte aus, die sie bereits als Aktie im Depot haben, und investieren ihre Dividendenausschüttung beispielsweise in ein klassisches Discount-Zertifikat mit Restlaufzeit von sechs bis neun Monaten. Wer also davon ausgeht, dass sich der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts während der Laufzeit nicht wesentlich verändert, für den lohnt sich ein Investment in Discount-Zertifikate.

Zumindest ergibt sich das auch in diesem Jahr erneut aus der Studie zum Verhalten von Discount-Zertifikaten, die der Deutsche Derivate Verband (DDV) nach Ostern veröffentlichen wird. Der jüngsten empirischen Untersuchung zufolge konnten mehr als 82% aller an der Börse Stuttgart notierten Discount-Zertifikate auf die 70 beliebtesten Basiswerte im jeweiligen Betrachtungszeitraum eine positive Rendite erwirtschaften. In 41% der Fälle fiel das Anlageergebnis dabei besser als beim jeweils zugrundeliegenden Underlying aus - und zwar bei deutlich verringertem Anlagerisiko. 13,8% der Discounter erzielten im Betrachtungszeitraum sogar ein positives Ergebnis, während sich der Basiswert im gleichen Zeitraum negativ entwickelte hat. Insofern machen Discounter das, was von ihnen erwartet wird; und sind immer eine Überlegung wert.

Der Deutsche Derivate Verband (DDV) ist die Branchenvertretung der führenden Emittenten strukturierter Wertpapiere in Deutschland.

