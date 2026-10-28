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E.ON SE – Wird der Trendwechsel bestätigt?

In eigener Sache

Nach einem Test der 200-Tage-Linie ist die Aktie von E.ON gestern schlussendlich etwas fester (+0,5%) aus dem Handel gegangen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

E.ON SE-7-Monats-Chart Stand: 28.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die E.ON-Aktie war Anfang Oktober auf den niedrigsten Stand seit Mitte Januar gefallen. Der kurzzeitige Rückfall aus dem breiten Trendkanal entpuppte sich jedoch als Fehlsignal, denn die Kurse gingen anschließend in eine starke Erholung über. Dabei konnten die Notierungen im laufenden Monat bereits rund 10% an Wert zulegen und neben der kurz- sowie der mittelfristigen Trendlinie zuletzt auch die langfristige 200-Tage-Linie überbieten.

Ausblick: Im Chart der E.ON-Aktie geht es nun darum, den Trendwechsel am GD200 durch weitere Kursgewinne zu bestätigen. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite kann die erste kleine Triggermarke jetzt direkt am aktuellen Wochen- und Monatshoch vermerkt werden, das am Montag bei 18,67 EUR markiert wurde. Darüber könnten die Notierungen dann an die 19-Euro-Marke heranlaufen, bevor nur wenig höher die obere Trendkanalbegrenzung bremsend wirken dürfte. Brechen die Kurse aus dem Kanal nach oben aus, müsste danach das Juli-Hoch bei 19,74 EUR überboten werden. Gelingt auch dort der Break, wäre der nächste Widerstand auf dem Niveau des aktuellen Jahreshochs vom 17. März bei 20,39 EUR zu finden. Das Short-Szenario: Unterhalb der 200-Tage-Linie (aktuell bei 18,31 EUR) – die sich auch für eine kurze Seitwärtsbewegung anbieten würde – sollte zunächst auf den doppelten Halt aus dem mittelfristigen GD100 (18,07 EUR) und dem September-Hoch (17,99 EUR) geachtet werden. Wird dieses Level unterboten, könnte es in der Folge zu weiteren Abgaben bis an die kurzfristige 50-Tage-Linie (17,51 EUR) kommen. Darunter würden sich die Blicke erneut auf die untere Kanalbegrenzung richten, die momentan bei 16,80 EUR verläuft.

E.ON SE-5-Jahres-Chart Stand: 28.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 28.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 0,51% 5 Tage 3,05% 20 Tage 9,82% 52 Wochen 14,25% im Oktober 10,11% im Jahr 2026 15,13% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 20,39 Abstand zum 52-Wochenhoch -8,95% 52-Wochentief 14,98 Abstand zum 52-Wochentief 23,93% Allzeithoch 45,05 Abstand zum Allzeithoch -58,79% Trend 200-Tage-Linie 18,31 Abstand 200-Tage-Linie 1,39% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 18,07 Abstand 100-Tage-Linie 2,77% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 17,51 Abstand 50-Tage-Linie 6,05% Status (kurzfristig) aufwärts E.ON SE-Trend-Chart Stand 28.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants