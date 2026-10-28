E.ON SE – Wird der Trendwechsel bestätigt?
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Nach einem Test der 200 Tage Linie ist die Aktie von EON gestern schlussendlich etwas fester +05 aus dem Handel gegangen
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E.ON SE – Wird der Trendwechsel bestätigt?
Mittwoch, 28. Oktober 2026
Nach einem Test der 200-Tage-Linie ist die Aktie von E.ON gestern schlussendlich etwas fester (+0,5%) aus dem Handel gegangen.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Die E.ON-Aktie war Anfang Oktober auf den niedrigsten Stand seit Mitte Januar gefallen. Der kurzzeitige Rückfall aus dem breiten Trendkanal entpuppte sich jedoch als Fehlsignal, denn die Kurse gingen anschließend in eine starke Erholung über. Dabei konnten die Notierungen im laufenden Monat bereits rund 10% an Wert zulegen und neben der kurz- sowie der mittelfristigen Trendlinie zuletzt auch die langfristige 200-Tage-Linie überbieten.
Ausblick: Im Chart der E.ON-Aktie geht es nun darum, den Trendwechsel am GD200 durch weitere Kursgewinne zu bestätigen. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite kann die erste kleine Triggermarke jetzt direkt am aktuellen Wochen- und Monatshoch vermerkt werden, das am Montag bei 18,67 EUR markiert wurde. Darüber könnten die Notierungen dann an die 19-Euro-Marke heranlaufen, bevor nur wenig höher die obere Trendkanalbegrenzung bremsend wirken dürfte. Brechen die Kurse aus dem Kanal nach oben aus, müsste danach das Juli-Hoch bei 19,74 EUR überboten werden. Gelingt auch dort der Break, wäre der nächste Widerstand auf dem Niveau des aktuellen Jahreshochs vom 17. März bei 20,39 EUR zu finden. Das Short-Szenario: Unterhalb der 200-Tage-Linie (aktuell bei 18,31 EUR) – die sich auch für eine kurze Seitwärtsbewegung anbieten würde – sollte zunächst auf den doppelten Halt aus dem mittelfristigen GD100 (18,07 EUR) und dem September-Hoch (17,99 EUR) geachtet werden. Wird dieses Level unterboten, könnte es in der Folge zu weiteren Abgaben bis an die kurzfristige 50-Tage-Linie (17,51 EUR) kommen. Darunter würden sich die Blicke erneut auf die untere Kanalbegrenzung richten, die momentan bei 16,80 EUR verläuft.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UQ177G
|13,48
|3,62
|Open End Turbo Call
|UQ07BP
|15,32
|5,65
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|UQ941X
|23,62
|3,63
|Open End Turbo Put
|UQ7SXP
|21,79
|5,65
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|0,51%
|5 Tage
|3,05%
|20 Tage
|9,82%
|52 Wochen
|14,25%
|im Oktober
|10,11%
|im Jahr 2026
|15,13%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|20,39
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-8,95%
|52-Wochentief
|14,98
|Abstand zum 52-Wochentief
|23,93%
|Allzeithoch
|45,05
|Abstand zum Allzeithoch
|-58,79%
|Trend
|200-Tage-Linie
|18,31
|Abstand 200-Tage-Linie
|1,39%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|18,07
|Abstand 100-Tage-Linie
|2,77%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|17,51
|Abstand 50-Tage-Linie
|6,05%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.