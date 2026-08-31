E.ON Aktie
Marktkap. 46,61 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
AI Analyse
EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Buy" belassen. Eon zählt neben RWE und der portugiesischen EDP zu den Versorger-Favoriten des Analysten Ahmed Farman für das Jahresende bis ins neue Jahr hinein, wie er am Montag schrieb. Nach dem starken ersten Halbjahr sieht er bei Eon Überraschungspotenzial für die Gesamtjahresbilanz./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: E.ON
Zusammenfassung: E.ON Buy
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,75 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Morgan Stanley
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|RBC Capital Markets
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|DZ BANK
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|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
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