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E.ON Aktie

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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

EON SE Buy

08:01 Uhr
EON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
17,89 EUR 0,13 EUR 0,73%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Buy" belassen. Eon zählt neben RWE und der portugiesischen EDP zu den Versorger-Favoriten des Analysten Ahmed Farman für das Jahresende bis ins neue Jahr hinein, wie er am Montag schrieb. Nach dem starken ersten Halbjahr sieht er bei Eon Überraschungspotenzial für die Gesamtjahresbilanz./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,75 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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