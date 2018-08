Tipp des Tages: Knock-Out-Call auf Compugroup Medical

€uro am Sonntag

Bildquellen: Compugroup

Die Zeit läuft: Nach dem E-Health-Gesetz, das die Digitalisierung im Gesundheitswesen regelt, müssen Vertragsärzte ab Januar 2019 an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen sein. Herzstück dieser Datenautobahn im Gesundheitswesen ist die elektronische Patientenkarte, die über persönliche Daten, Lichtbild, Medikationsplan, Patientenakte sowie über Diagnosen und Therapien informiert. Um dabei zu sein, benötigen Apotheken und Arztpraxen Verbindungssysteme, Softwarelösungen und Kartenterminals., um die Früchte der hohen Investitionen der vergangenen Jahre einzufahren. Die Koblenzer sind unter den Ersten, deren Geräte und Software zertifiziert wurden. Der Vertrieb läuft auf Hochtouren: Im ersten Halbjahr gingen mehr als 31.000 Aufträge für die Ausrüstung von Praxen ein. Ein Großteil ist bereits abgearbeitet, was sich in den Zahlen zum zweiten Quartal deutlich niedergeschlagen hat.So stieg von April bis Ende Juni der Umsatz im Vorjahresvergleich um 36 Prozent auf 190,5 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen legte um 64 Prozent auf 54,9 Millionen Euro zu. Die operative Marge stieg auf 29 Prozent. Zudem bestätigte Compugroup seine Prognose für das Gesamtjahr und rechnet mit einem Umsatz von bis zu 730 Millionen Euro. Der operative Konzerngewinn soll auf bis zu 190 Millionen Euro steigen.Neben den Skaleneffekten, die sich durch die elektronische Anbindung von Praxen und Krankenhäusern ergeben, kauft Compugroup auch Firmen. Zuletzt übernahmen die Koblenzer einen Anbieter für mobile Datenerfassung und Controlling im Gesundheitswesen. Ein Bereich, der in der Pflege immer bedeutender wird.Der hohe Cashflow fließt aber auch teilweise ins eigene Unternehmen. Bis Jahresende sollen Aktien im Wert von 23 Millionen Euro zurückgekauft werden. Die eingesammelten Anteilscheine können eingezogen werden, was sich positiv auf den Gewinn je Aktie auswirkt.Angesichts der Geschäftsdynamik hoben die Analysten der Deutschen Bank das Kursziel auf 62 Euro an. Ein Niveau, das der TecDAX-Titel im Januar schon fast erreicht hatte.Trader setzten mit dem Knock-out-Call auf zwei Kurstreiber: den Aktienrückkauf und den Schwung, den die Einführung der Telematik-Infrastruktur bis Jahresende entfacht. Erreicht der Basiswert das Kursziel, würde sich der Call verdoppeln.Emittent: HSBCISIN: DE 000 TR3 YTB 9 Laufzeit: endlosBezugsverhältnis: 0,1K.-o.-Call Kurs am 27.08.2018: 1,06 €Basispreis variabel: 40,285 €K.-o.-Schwelle variabel: 42,30 €Hebel: 4,9Aufgeld: 0,04 %Kurs Basiswert: 50,20 €Stoppkurs Basiswert: 45,90 €