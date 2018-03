Globax: Härtetest für die Exporthelden

€uro am Sonntag

Das Klima an den Börsen wird rauer. Durch steigende Zinsen verliert ein wichtiger Motor der Aktienmarktrally an Kraft. Für deutsche Exportfirmen kommt ein zweiter Belastungsfaktor hinzu: Durch den deutlichen Anstieg des Euro schrumpfen Einnahmen, die in Dollar und vielen ­anderen fremden Währungen erzielt werden.. Das Zertifikat , in dem 30 deutsche Aktien mit einem besonders hohen Umsatzanteil außerhalb von ­Europa gebündelt sind, hat seit Jahresbeginn an Wert verloren, liegt aber vor dem DAX und nur knapp hinter dem breiteren HDAX . Klarer Topwert in diesem Jahr unter den Globax-­Mitgliedern ist Sartorius . Der Laborausrüster wächst besonders stark in der Region Asien/Pazifik und ist damit ein sehr schönes Beispiel für die Investmentidee des Globax.Anfang Mai liegt ­weiterhin der Chipzulieferer ­Siltronic am besten im Rennen, auch wenn es dort zuletzt nach unten ging. Kurios ist der Kursverlauf bei Kuka . Die Aktie hatte sich im vergangenen Jahr ohne Nachrichten verdoppelt, ist seitdem aber wieder zurückgekommen. Die jüngsten Geschäftszahlen waren da auch nicht hilfreich. Insgesamt bleibt der Globax trotz schwierigen Umfelds auf Kurs.ISIN: DE000DX9GL01(PDF)____________________________