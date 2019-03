Tipp des Tages: Inline-Optionsschein auf Tesla

€uro am Sonntag

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Mit den Maßnahmen will Tesla den versprochenen Preis von 31.000 Euro für das Model 3 ermöglichen. So soll der E-Auto-Pionier dauerhaft die Verlustzone hinter sich lassen. Helfen soll auch das Model Y, das Musk vergangene Woche vorgestellt hat. 2020 soll der SUV auf den Markt kommen. Anleger zeigen sich noch unentschlossen. Seit Anfang 2017 schwankt der Wert in einer Spanne zwischen 250 Dollar und 380 Dollar.. Mit dem Inline-Schein spekulieren Risikobereite ­darauf, dass die Tesla-Aktie eher wieder nach oben dreht und Richtung Mitte der Spanne läuft. Sollte die Notiz bis Laufzeitende zu keiner Zeit eine der beiden Schwellen berühren, wird ein Gewinn von 168 Prozent erzielt. Das Risiko der Spekulation: Wird eine der Grenzen berührt, entsteht ein Totalverlust.Emittent: UnicreditISIN: DE 000 HX7 UEN 1 Bewertungstag: 19.06.2019Obere Kursgrenze: 380,00 $Untere Kursgrenze: 240,00 $Kurs Inliner am 22.03.2019: 3,73 €Maximale Rückzahlung: 10,00 €Maximale Rendite in %: 168Kurs Basiswert: 283,74 US-$_____________________________