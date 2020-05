Tipp des Tages: Knock-out-Call auf Nintendo

€uro am Sonntag

Positionen aufbauen, günstige Gelegenheiten für Zukäufe nutzen und dann die Werte heben. Nach diesem Muster hat der aktivistische US-Investor ValueAct seine Beteiligung an Nintendo im April auf 1,1 Milliarden Dollar aufgestockt und die Diskussion mit dem Management vertieft. ValueAct sieht bei Nintendo bisher ungenutzte Geschäftschancen: Würden es die Japaner geschickter anstellen, hätten sie das Zeug, zu einem der größten Unterhaltungskonzerne weltweit aufzusteigen. Und die Aktie könnte dem folgen, meint der US-Aktivist.

Chance eins ist die starke Marke. Die Japaner haben mit Super Mario, Zelda oder Pokémon Kultfiguren geschaffen, die weltweit bekannt sind. Genau hier setzt auch die Markenstrategie von Nintendo an. Bisher trägt das Lizenzgeschäft nur mit gut einem Prozent zum Jahresumsatz von umgerechnet zehn Milliarden Euro bei. Das soll sich schon bald ändern. So ist etwa ein animierter Super-Mario-Film in der Produktion. Der Start ist für 2022 angesetzt.

Chance zwei liegt im Bereich Mobile Gaming. Das Smartphone-Spiel "Mario Kart Tour", das in seiner Veröffentlichungswoche im Oktober 2019 über 90 Millionen Downloads erreichte, ist ein großer Erfolg. Dennoch trägt der Mobile-Bereich noch viel zu wenig zum Umsatz bei. Regelmäßige und kurzweiligere Mobile-Varianten könnten hier Wachstum bringen. Die beliebten Kulttitel wie "Yoshi", "Metroid Prime" und "Kirby" bieten beste Voraussetzungen.

Letztlich ist da noch die neue Spielekonsole Switch. Die Nutzer schätzen daran vor allem die Doppelfunktion. Über eine Dockingstation funktioniert das Gerät als TV-Konsole. Aus der Ladestation herausgenommen wird sie zu einer tragbaren Handheld-Konsole, die an den Gameboy erinnert. Angeheizt von der Veröffentlichung des Spiels "Animal Crossing: New Horizons" war die Nachfrage sprunghaft in die Höhe geschossen und die Konsole mancherorts sogar ausverkauft. Allein dieses Jahr will Nintendo rund 19,5 Millionen Konsolen absetzen. Wobei das eine sehr konservative Schätzung ist.

Die Aktie hat sich mit den guten Ergebnissen beim Verkauf der Konsole vor allem auch im Umfeld der Ausgangsbeschränkungen sehr gut entwickelt. Sie markierte gerade ein Mehrjahreshoch. Es ist wahrscheinlich, dass die aktuelle Situation noch eine Weile anhalten wird. Und Luft nach oben hat die Aktie auch noch. 2007 kostete sie in der Spitze rund 20 Prozent mehr. Mit dem Knock-out-Call setzten Anleger mit dem Hebel auf das nächste Level.

Knock-out-Call auf Nintendo



Emittent: Citi

ISIN: DE 000 CP7 71G 3

Laufzeit: Endlos

K.-o.-Call Kurs am 04.05.2020: 1,36 €

Bezugsverhältnis: 0,01

Basispreis variabel: 29.046 JPY

K.-o.-Schwelle variabel: 30.680 JPY

Hebel: 2,8

Abstand zur K.-o.-Schwelle: 30,7 %

Kurs Basiswert: 44.650 JPY

Währungsrisiko: Ja















