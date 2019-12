Zertifikat auf Qualitätsaktien: Wachablösung in der Schweiz

€uro am Sonntag

Der Aufwärtstrend hält an, die zehn Qualitätsaktien Europas haben mit einer Performance von rund 29 Prozent im laufenden Jahr den DAX sowie den Stoxx Europe 600 mit rund 27 respektive 23 Prozent Plus geschlagen. Gegenüber dem Stand Anfang September haben sich dabei andere Titel in den Vordergrund geschoben. Damals rangierte der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé aufgrund seiner starken Kurs­entwicklung bis Ende August ganz oben in der Gewichtungstabelle. Nach einer Konsolidierung um etwa zwölf Prozent ist die Aktie nach unten gerutscht.

Übernommen hat die Führung der spanische Modekonzern Inditex zusammen mit der Schweizer Partners Group. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Baar hat seit September knapp 20 Prozent zugelegt. Zu den Aufsteigern zählt auch der Messinstrumentekonzern Spectris. Der Kurs in London hat seit dem Sommer um gut 15 Prozent zugelegt. Die Notierung in Frankfurt wurde durch die Pfund-Aufwertung um weitere gut zehn Prozentpunkte unterstützt.

Der von der Redaktion von €uro am Sonntag festgelegte Auswahlprozess legt Wert auf bilanzielle Solidität und regelmäßige Steigerungen der Ausschüttung in den vergangenen zehn Jahren. Zudem sollen die Werte ihre jeweiligen Vergleichs­indizes in diesem Zeitraum schlagen, aber zugleich eine relativ schwankungsarme Kurs­entwicklung aufweisen.



