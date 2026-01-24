Freeport - Ein charttechnisches Rad greift in das andere
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Werte in diesem Artikel
Zu unseren absoluten Lieblingskonstellationen zählen sog. „verschachtelte Kursformationen“. Was hat es damit auf sich? So bezeichnen wir eine abgeschlossene Chartformation, die ein hinreichendes Anschlusspotenzial bereithält, um die nächste positive Weichenstellung hinterherzuschieben. Als Lehrbuchbeispiel für diese Konstellation dient derzeit die Freeport-Aktie. Schließlich ist der Titel gerade aus der großen Schiebezone der letzten Jahre nach oben ausgebrochen (siehe Chart). Aus deren Höhe ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 25 USD – mehr als ausreichend, um perspektivisch die historischen Hochstände aus den Jahren 2011 und 2008 bei 60,94/63,20 USD zu überwinden. Ein Vorstoß in „uncharted territory“ würde für das nächste charttechnische Ausrufezeichen sorgen. Zusätzlicher Rückenwind kommt aktuell von einem neuen MACD-Einstiegssignal sowie von der hohen Relativen Stärke nach Levy. Letztere signalisiert, dass es sich bei der Freeport-Aktie derzeit um einen absoluten Momentumtitel handelt. Um das Kernargument „verschachteltes Kursmuster“ keinen unnötigen Risiken auszusetzen, können Anlegerinnen und Anleger das aktuelle Monatstief bei 51,00 USD als Stop-Loss heranziehen.
Freeport (Monthly)
5-Jahreschart Freeport
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Übrigens: Freeport-McMoRan und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Nachrichten zu Freeport-McMoRan Inc
Analysen zu Freeport-McMoRan Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Freeport-McMoRan Equal Weight
|Barclays Capital
|11.07.2019
|Freeport-McMoRan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2018
|Freeport-McMoRan Neutral
|Clarksons Platou
|23.05.2018
|Freeport-McMoRan Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|25.04.2018
|Freeport-McMoRan Outperform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.07.2019
|Freeport-McMoRan Buy
|Deutsche Bank AG
|23.05.2018
|Freeport-McMoRan Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|25.04.2018
|Freeport-McMoRan Outperform
|Cowen and Company, LLC
|06.02.2018
|Freeport-McMoRan Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|29.01.2018
|Freeport-McMoRan Outperform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Freeport-McMoRan Equal Weight
|Barclays Capital
|11.09.2018
|Freeport-McMoRan Neutral
|Clarksons Platou
|18.01.2018
|Freeport-McMoRan Neutral
|B. Riley FBR, Inc.
|11.12.2017
|Freeport-McMoRan Neutral
|B. Riley FBR, Inc.
|01.05.2017
|Freeport-McMoRan Mkt Perform
|FBR & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.02.2017
|Freeport-McMoRan Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Freeport-McMoRan Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen