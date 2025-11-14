DAX23.659 -1,6%Est505.644 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,76 -5,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin81.785 -4,6%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,83 +1,1%Gold4.112 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
BHP-Aktie gibt ab: Gericht attestiert Schuld für Dammbruch in Brasilien BHP-Aktie gibt ab: Gericht attestiert Schuld für Dammbruch in Brasilien
Nach Rekordjahr 2025: Saxo Bank erwartet neue Goldpreis-Rally Anfang 2026 Nach Rekordjahr 2025: Saxo Bank erwartet neue Goldpreis-Rally Anfang 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
onemarkets Blog

Gedämpfte Stimmung an den Börsen – Versicherer im Fokus

14.11.25 13:38 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Gedämpfte Stimmung an den Börsen – Versicherer im Fokus | finanzen.net

Der deutsche Leitindex beginnt den Handel mit leichten Verlusten und folgt damit den negativen Vorgaben aus den USA, wo die Futures am Morgen ebenfalls nachgeben. In Asien zeigt sich der Nikkei dagegen leicht fester.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Daten aus China dämpfen die Erwartungen. Die Industrieproduktion legte im Oktober nur um 4,9 Prozent zu und blieb damit deutlich hinter den Prognosen zurück. Es ist das schwächste Wachstum seit August 2024, belastet durch die Feiertage der Golden Week und rückläufige Exportaufträge. Im Laufe des Vormittags richtet sich der Blick auf die Eurozone. Die Handelsbilanz für September wird veröffentlicht. Nach einem Überschuss von einer Milliarde Euro im Vormonat rechnen Ökonomen mit einem Anstieg, was auf eine Stabilisierung des Außenhandels hindeuten könnte.

Im Fokus:

Die Aktie der Allianz zeigt sich vorbörslich fester. Der Versicherungskonzern hat nach einem starken Neunmonatszeitraum seine Jahresprognose angehoben und erwartet nun ein operatives Ergebnis zwischen 17 und 17,5 Milliarden Euro. Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn um 12,6 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro, getragen vom Sachversicherungsgeschäft.

Weniger erfreulich fällt die Indikation bei Swiss Re aus. Trotz eines Gewinnsprungs von 85 Prozent auf vier Milliarden US-Dollar in den ersten neun Monaten reagiert der Markt verhalten. Der Rückgang der Prämieneinnahmen um fünf Prozent sowie schwächere Ergebnisse im Lebensversicherungsgeschäft belasten die Stimmung. Die Aktie notiert vorbörslich im Minus.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
NASDAQ 100 Bear UG7QWG 18,44 27017,140815 Punkte 12,25 Open End
DAX®/X-DAX® Bull UG6351 9,56 22963,28347 Punkte 22,63 Open End
DAX® Bear UN0QLX 3,82 24279,279582 Punkte 79,08 Open End
DAX® Bull UG5FYM 5,38 23393,483869 Punkte 38,53 Open End
DAX® Bull UN0QF8 1,20 23812,824612 Punkte 108,3 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.11.2025; 09:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Siemens Energy AG Call UG2N7K 8,42 110,00 EUR 7,53 17.12.2025
Gold Call UG4GDW 57,07 3600,00 USD 5,74 20.03.2026
TSMC Ltd. (ADRs) Call UG7QQR 4,72 300,00 USD 2,96 16.06.2027
Advanced Micro Devices Inc. Call HD4QR0 2,85 285,00 USD 3,69 17.06.2026
DAX® Put UG2LSB 4,11 23700,00 Punkte 24,51 19.12.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.11.2025; 09:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Rational AG Long HC15Z8 4,69 426,425807 EUR 3 Open End
Airbus SE Long HC404X 24,09 157,718823 EUR 4 Open End
ASML Holding N.V. Long HD9Q5Q 6,02 705,33364 EUR 5 Open End
Applied Materials Inc. Long HD2XMB 1,00 167,46632 USD 4 Open End
DJ Industrial Average Long HD4CUW 3,15 42712,726153 Punkte 10 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.11.2025; 09:25 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

Mehr zum Thema DAX 40

13:56Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
13:49ACJ318 Elite: Lufthansa Technik pimpt Businessjet-Version des Airbus A318 auf
13:38Gedämpfte Stimmung an den Börsen – Versicherer im Fokus
13:38Gedämpfte Stimmung an den Börsen – Versicherer im Fokus
13:04Air China Cargo zurrt Bestellung für sechs Airbus A350 F fest
12:45Das Siemens-Paradoxon
12:30DAX - Weiterer Anstieg nach Korrektur erwartet
12:30Als der Prinz den kleinen Airbus taufte
mehr