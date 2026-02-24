Schlimmer geht immer?

Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

US-Präsident Trump hat vor dem Obersten Gerichtshof der USA eine verheerende Niederlage erlitten. So haben es die obersten Bundesrichter Trump untersagt, Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu erheben.

Als wäre nach dem bisherigen Hin und Her mit den US-Zöllen nicht schon genügend Durcheinander entstanden, kündigte Trump als Reaktion auf die Entscheidung des Supreme Courts zunächst einen weltweiten Zollsatz von zunächst zehn Prozent an, den er dann rasch auf 15 Prozent anhob. Damit herrscht nun totales Chaos, da niemand mehr weiß, wann welcher Zoll gelten wird. Die Reaktion am Aktienmarkt ist diesbezüglich noch verhalten ausgefallen. Doch Trump könnte im wahrsten Sinne weiteres Öl ins Feuer gießen!

Reagiert der Ölpreis?

Die USA haben die militärische Präsenz um den Iran zuletzt deutlich verstärkt und ziehen nun auch nicht unbedingt benötigte Diplomaten und Familienangehörige aus dem Libanon ab. Damit nehmen die Anzeichen zu, dass ein US-amerikanischer Militärschlag gegen den Iran kurz bevorstehen könnte. Sollte dies der Fall sein, könnte sich dies deutlich auf den Ölpreis auswirken. Bereits mehrfach hatte der Iran für den Fall eines US-amerikanischen Angriffs damit gedroht, die Straße von Hormus zu sperren. Über diese Meerenge werden täglich rund 20 Mio. Barrel Rohöl verschifft, was rund 20 Prozent des weltweiten Ölhandels entspricht und stellt daher ein Nadelöhr für die globale Energieversorgung dar. Sollte es dazu kommen, dürfte dies der globalen Wirtschaftsentwicklung einen ordentlichen Dämpfer verpassen. In diesem Fall ist auch mit einer entsprechenden Reaktion an den Märkten zu rechnen. So dürften die Anleger am Aktienmarkt mit verstärkten Verkäufen reagieren, während die Edelmetalle weiter gesucht bleiben dürften. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die Ereignisse zwischen dem Iran und den USA weiter entwickeln werden, so dass es nicht unbedingt zu den beschriebenen Folgen kommen muss. Dennoch bietet es sich aktuell an, beim Investieren vorsichtiger zu agieren!

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.