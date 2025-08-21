Silber - Unterschiedliche Zeitebenen – die gleiche Botschaft
20.08.25 08:50 Uhr
Unterschiedliche Zeitebenen – die gleiche Botschaft
Eine weitere Stärke der Technischen Analyse liegt in der Möglichkeit, unterschiedliche Zeitebenen zusammenzubringen und miteinander zu verknüpfen. Um das zu dokumentieren, werden wir im Folgenden die Fristigkeit der Chartbetrachtung sukzessive verringern. Besonders hilfreich finden wir dabei Situationen, in denen die unterschiedlichen Zeithorizonte „Hand in Hand“ gehen. Beim Silberpreis ist das derzeit absolut der Fall. So weiß auch der Halbjahreschart mit einer klassischen „Untertassenformation“ zu überzeugen (siehe Chart). Da die Nackenlinie des Musters bei 30 USD verläuft, unterstreicht auch diese Zeitebene nochmals die Bedeutung der o. g. strategischen Stop Loss-Marke. Das langfristige Kursziel – abgeleitet aus der beschriebenen „Untertasse“ – lässt sich auf rund 48 USD taxieren, d. h. perspektivisch erscheint zumindest ein Anlauf auf das Rekordhoch aus dem Jahr 2011 realistisch. Bei der Analyse des Silberpreises haben wir zudem ein „déjà-vu“: Das äquivalente Kursmuster lag vor anderthalb Jahren auch beim Gold vor und war seinerzeit einer der entscheidenden Katalysatoren für die starke Performance des „großen Bruders“ im Jahr 2024. Geschichte darf sich an dieser Stelle gerne wiederholen (Fortsetzung siehe unten).
Silber (Semiannual)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal²
