Silber - Unterschiedliche Zeitebenen – die gleiche Botschaft

kostenlose Infoline: 0800/4000 910 Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos) Hotline für Berater: 0211/910-4722 Fax: 0211/910-91936 Homepage: www.hsbc-zertifikate.de E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

Heute im Fokus Anleger zurückhaltend: DAX eröffnet mit Verlusten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus Analyst senkt für K+S den Daumen. Trump signalisiert Unterstützung für Kupfermine von BHP und Rio Tinto. Netflix feiert mit aktuellem Programm Erfolge. TAG Immobilien mit Kapitalerhöhung.

