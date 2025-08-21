DAX24.423 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,84 +2,2%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.743 +0,9%Euro1,1639 -0,1%Öl66,26 +0,5%Gold3.325 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Intel 855681 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX eröffnet mit Verlusten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Mittwochshandel schwächer: DAX-Anleger gehen in Deckung - Abgaben Mittwochshandel schwächer: DAX-Anleger gehen in Deckung - Abgaben
K+S-Aktie unter Druck: Analyst senkt für K+S den Daumen K+S-Aktie unter Druck: Analyst senkt für K+S den Daumen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Silber - Unterschiedliche Zeitebenen – die gleiche Botschaft

20.08.25 08:50 Uhr



Unterschiedliche Zeitebenen – die gleiche Botschaft

Eine weitere Stärke der Technischen Analyse liegt in der Möglichkeit, unterschiedliche Zeitebenen zusammenzubringen und miteinander zu verknüpfen. Um das zu dokumentieren, werden wir im Folgenden die Fristigkeit der Chartbetrachtung sukzessive verringern. Besonders hilfreich finden wir dabei Situationen, in denen die unterschiedlichen Zeithorizonte „Hand in Hand“ gehen. Beim Silberpreis ist das derzeit absolut der Fall. So weiß auch der Halbjahreschart mit einer klassischen „Untertassenformation“ zu überzeugen (siehe Chart). Da die Nackenlinie des Musters bei 30 USD verläuft, unterstreicht auch diese Zeitebene nochmals die Bedeutung der o. g. strategischen Stop Loss-Marke. Das langfristige Kursziel – abgeleitet aus der beschriebenen „Untertasse“ – lässt sich auf rund 48 USD taxieren, d. h. perspektivisch erscheint zumindest ein Anlauf auf das Rekordhoch aus dem Jahr 2011 realistisch. Bei der Analyse des Silberpreises haben wir zudem ein „déjà-vu“: Das äquivalente Kursmuster lag vor anderthalb Jahren auch beim Gold vor und war seinerzeit einer der entscheidenden Katalysatoren für die starke Performance des „großen Bruders“ im Jahr 2024. Geschichte darf sich an dieser Stelle gerne wiederholen (Fortsetzung siehe unten).

Silber (Semiannual)

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.