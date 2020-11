Trading Idee Airbus: Die DAX-Spekulation läuft

Zum anderen besteht die Chance, dass mit einem neuen US-Präsidenten Joe Biden der Konflikt zwischen den USA und der EU bezüglich Subventionen für die jeweiligen Flugzeughersteller Airbus und Boeing entschärft werden könnte. Das gilt insbesondere für die derzeit gültigen Strafzölle.

Und ganz aktuell baut sich die nächste Spekulation auf. Denn Airbus zählt zu dem Kreis der Unternehmen, die im kommenden Jahr, genauer im September 2021, in den DAX aufgenommen werden könnten. Die Deutsche Börse hatte ja vor wenigen Tagen angekündigt, im nächsten Jahr den DAX von 30 auf 40 Werte zu erweitern. Die zusätzlichen zehn Unternehmen sollen aus dem Kreis des MDAX kommen.

Damit würde Airbus etwas schaffen, was dem bisherigen MDAX-Mitglied bislang generell verschlossen war. Denn die aktuellen DAX-Kriterien erfordern den Firmensitz in Deutschland. Zukünftig reicht eine Firmenzentrale in einem EU-oder EFTA-Land bzw. ein operativer Hauptsitz in Deutschland, um in den Index aufgenommen werden zu können.

Die US-Investmentbank J.P. Morgan hat diesbezüglich schon mal nachgerechnet. Sie sieht für Airbus bei einer DAX-Aufnahme eine mögliche Gewichtung von 4,3 Prozent. Damit könnte Airbus schon unter die Top 10 kommen. Entsprechende Käufe von institutionellen Anlegern werden dem vorgreifen (müssen) - vielleicht sogar jetzt schon, da die Aktie nach einer erfolgreichen Bodenbildung attraktiv aussieht.

Mit dem geglückten Sprung über die 200-Tage-Linie wie auch über den Widerstand bei rund 83 Euro richtet sich der Blick weiter nach oben. Wobei hier sicherlich als nächstes technisches Kursziel der Bereich um 115 Euro denkbar wäre, mithin ein Potenzial von knapp 23 Prozent.

Für spekulativ eingestellte Anleger bietet sich hier an einen Hebelprodukt an. So ein Open End Turbo Call Optionsschein von der UBS mit einem derzeitigen Hebel von 5,0. Wir sehen hier die Chance auf eine Verdopplung mit einem Kursziel von 3,60 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stop-Loss bei 1,10 Euro.

• Basiswert: Airbus

• Produktgattung: Knock-out Warrants

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UE4AVM2

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (25.11.2020 10:44 Uhr): 1,80 Euro

• Basispreis variabel: 76,076389 Euro

• Knock-out-Schwelle: 76,076389 Euro

• Hebel: 5,0

• Abstand zum Knock-out: 18,3 Prozent

• Stopp-Loss Call: 1,10 Euro

