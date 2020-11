Trading Idee Allianz: Kater nach der Party

Aktien in diesem Artikel Allianz 194,86 EUR

-1,56% Charts

News

Analysen

Doch jetzt stehen wieder ernste Themen auf der Tagesordnung, darunter die zunehmenden Schadensfälle durch Wirbelstürme und steigende Cyber-Kriminalität. Eine größere Konsolidierung der Aktie scheint möglich.

Die Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) wurden schon fast euphorisch am Markt aufgenommen. Nach Unternehmensangaben sank der Umsatz trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie lediglich um 1,9 Prozent auf 104,9 Mrd. Euro. Das Periodenergebnis nach neun Monaten reduzierte sich zwar um fast 18 Prozent auf gut 5,2 Mrd. Euro, auf Quartalsbasis stieg es jedoch wieder um 4,9 Prozent an. Dass die Dividende von zuletzt 9,60 Euro auch für 2020 mindestens stabil bleiben sollte, ist mittlerweile ausgemachte Sache - und im Kurs bereits eingepreist. Doch ob es am Ende tatsächlich so kommt, wird vermutlich frühestens im Februar 2021 zu erfahren sein, wenn im Rahmen der Geschäftszahlen 2020 auch der Dividendenvorschlag veröffentlicht wird.

Nach der Kursrally der Allianz-Aktie rücken nun wieder verstärkt mögliche Belastungsfaktoren in den Blickpunkt. Dazu gehört beispielsweise die zunehmende Zahl und Schwere von Wirbelstürmen. Zuletzt forderte der Wirbelsturm "Iota" in Mittelamerika mehrere Todesopfer. Ein größerer Schadensfall in diesem Bereich wäre ein neuer Belastungsfaktor für 2020. Aber auch die steigenden Cyber-Attacken werden für die Versicherer immer teurer. Laut einer Auswertung der Allianz-Industrieversicherungstochter AGCS lagen die Gesamtschäden der Branche bei 660 Millionen Euro - mit steigender Tendenz.

Risiken treffen auf eine überkaufte Allianz-Aktie, bei der die zuletzt guten Nachrichten vollständig eingepreist scheinen. Spekulative Anleger setzen mit einem Turbo-Optionsschein der BNP Paribas auf eine baldige Konsolidierung. Als Kursziel sehen wir den Bereich leicht oberhalb von 180 Euro bei der Aktie. Daraus leitet sich für den Optionsschein ein Kursziel von rund 5,15 Euro ab. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 2,80 Euro.

• Basiswert: Allianz

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: BNP

• ISIN: DE000PF33JF3

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (19.11.20, 14:30 Uhr): 3,59 Euro

• Basispreis variabel: 230,5077 Euro

• Knock-out-Schwelle: 230,5077 Euro

• Hebel: 6,1

• Abstand zum Knock-out: 16,1 %

• Stopp-Loss Put: 2,80 Euro

Handeln Sie alle strukturierten Produkte unserer Premium Plus-Partner für nur 2,50 € Oderprovision 1 pro Trade. Mehr erfahren.

Werbung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com