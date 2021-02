Trading Idee Apple: Das "iCar" kann alles ändern

Dennoch: Das "iCar" wird kommen. Und damit dürfte Apple erneut eine geradezu disruptive Technologie an den Markt bringen. Denn alle Vorzeichen deuten darauf hin, dass das "Apple Car" im besten Fall die Art und Weise, wie Autos konstruiert und verstanden werden, grundlegend verändert. Bislang spielten Faktoren wie Antrieb, Reichweite und Effizienz die herausragenden Rollen. Design wurde in erster Linie als Verkaufsargument angesehen.

Doch spätestens mit Tesla und NIO hat sich diese Gewichtung geändert. Apple dürfte hier eine weitere grundlegende Änderung der Automobilkonzeption anstoßen können. Am Ende hätten wir tatsächlich so etwas wie ein rollendes Smartphone. Natürlich steckt in dieser Spekulation noch sehr viel Zukunftsmusik. Möglich auch, dass Apple auf ein eigenes Auto verzichtet und lieber im Bereich des autonomen Fahrens als Systemanbieter auftritt.

Doch eins ist schon jetzt absehbar: Geht Apple das Mobilitätsthema mit der gleichen Dynamik an wie damals das iPhone, dürften sich auch die Erlösströme des Konzerns wesentlich ändern. Denn der Automobilmarkt weltweit macht derzeit einen Umsatz von über 2 Billionen Dollar. Der globale Smartphone-Markt bringt es hingegen auf gut 400 Milliarden Dollar. Gut vorstellbar, dass in zehn Jahren Mobilitätsprodukte bei Apple sowohl vom Umsatz als auch vom Gewinnbeitrag hier gegenüber Smartphones/Computern die Führung übernommen haben.

Spekulativ aufgestellte Investoren können mit einem Hebelprodukt darauf setzen, dass die Fantasie die Aktie schon jetzt weiter anschiebt. Hier empfehlen wir einen Open End Turbo der HSBC mit einem Hebel von 6,1. Wir trauen dem Schein eine Performance von 50 bis 60 Prozent zu mit einem Kursziel bei 3,00 Euro. Abgesichert wird mit einem Stopp-Loss bei 1,20 Euro.

• Basiswert: Apple

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT4RH94

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (08.02.2021 14:18 Uhr): 1,88 Euro

• Basispreis variabel: 114,1547 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 114,1547 Dollar

• Hebel: 6,1

• Abstand zum Knock-out: 16,5 Prozent

• Stopp-Loss Call: 1,20 Euro





Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images