Trading Idee Baidu: Rückenwind aus Tokio

Zur Erinnerung: Im Kerngeschäft ist Baidu der Betreiber der größten chinesischen Suchmaschine. Doch ähnlich wie der große US-Konkurrent Google baut der Internetkonzern seine Aktivitäten auch in anderen Bereichen aus. So kündigte Baidu im Januar an, dass man mit dem chinesischen Autobauer Geely gemeinsam Elektrofahrzeuge entwickeln wolle.

In diesem Zusammenhang wurde auch herausgestellt, dass Baidu hier insbesondere an einer Technologie für autonomes Fahren arbeitet. Und genau das ist der Punkt, der die Analysten von Mizuho Securities interessiert. Mizuho Securities gehört zur Mizuho Financial Group, einer der größten Bankengruppen Japans.

So erwarten die Analysten, dass die Sparte für autonomes Fahren ihre Bewertung von derzeit 20 Milliarden Dollar auf 40 Milliarden Dollar steigern kann. Dies vor allem auch deshalb, weil die chinesische Regierung konkrete Pläne vorantreibt, insbesondere im öffentlichen Transportnetz autonome Fahrdienste zu installieren. Baidus Technologie hätte dabei die Chance, zum dominierenden operativen System zu werden. Deshalb hat Mizuho auch sein Kursziel von bislang 250 Dollar auf 325 Dollar angehoben.

Das ist zwar nicht das höchste Kursziel, das derzeit im Markt liegt. Dieses beträgt 350 Dollar. Dennoch reichte diese Hochstufung schon aus, um die Aktie in den letzten Tagen nach oben zu treiben. Und angesichts der dargestellten Perspektiven dürfte das noch nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Spekulativ aufgestellte Investoren können auf die Fortsetzung der Aufwärtsdynamik auch mit einem Hebel-Produkt setzen. Hier empfehlen wir einen Open End Turbo der HSBC mit einem Hebel von 3,6. Wir trauen diesem Papier eine Performance von rund 50 Prozent zu mit einem Kursziel bei 1,05 Euro. Den Stopp-Loss setzen wir bei 0,40 Euro.

• Basiswert: Baidu

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT5SMM6

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (10.02.2021 13:53 Uhr): 0,71 Euro

• Basispreis variabel: 233,5213 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 233,5213 Dollar

• Hebel: 3,6

• Abstand zum Knock-out: 26,2 Prozent

• Stopp-Loss Call: 0,40 Euro

