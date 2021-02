Trading Idee Bayer: Befreiungsschlag rückt näher

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,21 EUR

Wegen angeblicher Krebsrisiken durch den glyphosathaltigen Unkraut-Vernichter Roundup, der von dem von Bayer im Jahr 2018 übernommenen Agrarkonzern Monsanto vertrieben wurde, stehen die Leverkusener in den USA vor Gericht. Nachdem ein Vergleich zuvor abgelehnt wurde, sieht es für das aktuelle Angebot deutlich besser aus. So soll nach Unternehmensangaben eine formelle Einigung erzielt worden sein.

Diese formelle Einigung beinhaltet eine Zusage von bis zu 2 Mrd. US-Dollar, für die im Jahr 2020 entsprechende Rückstellungen gebildet wurden. Insgesamt wird das Vergleichspaket auf rund 11,6 Mrd. US-Dollar beziffert. Dennoch wäre dies ein echter Durchbruch bei den Verhandlungen, der Hoffnung auf ein baldiges Ende in dem milliardenschweren Rechtsstreit macht. Einige Analysten heben den Daumen wieder nach oben: Die Deutsche Bank beispielsweise sieht ein Kursziel für Bayer von 63 Euro und stuft das Papier mit "Buy" ein. Wenngleich noch eine Widerspruchsfrist bei dem Vergleich abgewartet werden muss, sind das gute Nachrichten für Bayer. Hinzu kommt das verstärkte Engagement im Pharmageschäft, das der Markt bereits positiv bewertete. Spekulative Anleger setzen mit einem Turbo-Optionsschein der UBS auf kurzfristig steigende Kurse. Dabei ist die Region um 60 Euro für die Aktie mindestens erreichbar. Für den Optionsschein sehen wir ein Kursziel von rund 1,70 Euro. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 0,90 Euro.

• Basiswert: Bayer

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UE3UMW0

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (04.02.21, 12:48 Uhr): 1,20 Euro

• Basispreis variabel: 42,875512 Euro

• Knock-out-Schwelle: 42,875512 Euro

• Hebel: 4,6

• Abstand zum Knock-out: 20,6 %

• Stopp-Loss Call: 0,90 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Bayer