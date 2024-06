Trading Idee: Boeing - Langfristiges Long-Signal

Trading Idee

Die Aktien von Boeing sind seit dem 21. Dezember mit dem Verlaufshoch bei 267,54 USD deutlich unter Druck geraten, konnten aber nach dem Verlaufstief vom 25. April bei 159,70 USD wieder an Höhe gewinnen und den wichtigen 10er-EMA nach oben durchbrechen. Im weiteren Steigflug konnte der 10er-EMA weitgehend verteidigt werden. Zudem gelang am Vortag ein Durchbruch über die Ichimoku-Wolke, womit ein langfristiges bullisches Signal generiert wurde.

In der vorherigen Analyse zu Boeing hieß es: "Gelingt dem Papier auch der Durchbruch über die Ichimoku-Wolke im Tageschart bei aktuell 193 USD, würde sich die Lage für die Titel auch langfristig wieder aufhellen. Die Destination wäre dann bei 245,04 USD am noch offenen Gap vom 05. Januar zu sehen. Saisonal ist zudem von Mitte Mai bis Anfang Juni mit einem deutlichen Kursanstieg bei den Aktien von Boeing zu rechnen." Das gilt weiterhin, die Ichimoku-Wolke wurde nach oben durchbrochen und ein langfristiges Long-Signal generiert. Zu beachten ist auch die Bodenbildung an der steigenden grünen Trendlinie. Die nächste Anlaufmarke wäre nun der Widerstand um 192 USD sowie der 200er-EMA darüber bei 194,40 USD. Langfristig wäre weiterhin das noch offene Gap bei 245,04 USD das nächste wichtige Kursziel.

In eigener Sache

Fazit:

Trader könnten auf einen weiteren Kursanstieg der Aktien von Boeing spekulieren. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Open End Turbo Long (HG6BFW) der HSBC an. Das Kursziel befindet sich im Bereich des offenen Gaps um 245 Dollar (Kursziel Call: im Bereich von €9,62), der Stopp könnte bei 170 Dollar (Stopp Call: €2,62) platziert werden.

Boeing Basiswert Boeing (ISIN: US0970231058) Produktgattung Open End Turbo Call Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HG6BFW2 / HG6BFW Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 3,80€/3,83€ (28.06.2024, 16:55 Uhr) Basispreis variabel 142,52$ Knock-out-Schwelle 142,52$ Hebel 4,47 Abstand zum Knock-out 22,11% Stop-Loss Call 2,62€ Ziel Call 9,62€ (+155,40%)

Werbung

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: