Trading Idee Commerzbank: Gelbes Wunder

Im Januar sickerten erste Eckdaten zur neuen Strategie durch. Dabei wird deutlich, dass Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter - bekannt als harter Sanierer - zusammen mit seinem CEO kräftig auf die Kostenbremse treten will. Im Zuge des Konzernumbaus werden brutto rund 10.000 Vollzeitstellen wegfallen. In Deutschland wäre das jeder dritte Arbeitsplatz. Außerdem soll das Filialnetz auf 450 Standorte (zuvor: 790) zusammengestrichen werden. Im Gegenzug werden die digitalen Angebote für Kunden spürbar ausgebaut. Das sind Nachrichten, die Börsianer erfreuen.

Die geplante Fokussierung und Digitalisierung des Geschäftsmodells soll auf ein stabiles Fundament gesetzt werden. Daher wurden diverse Bereinigungen noch ins vergangene Geschäftsjahr gepackt. Wenngleich auch 2021 keine Gewinne zu erwarten sind, stimmt zumindest die Richtung. Bis 2024 will die Commerzbank die Profitabilität deutlich erhöhen. Analysten von Kepler Cheuvreux sind ebenfalls zuversichtlich und empfehlen die Aktie mit einem Kursziel von 6,90 Euro zum Kauf.

Insgesamt hat sich die Lage der Commerzbank bereits verbessert, denn das Institut hat inzwischen schon kräftig Altlasten abgebaut. Gelingt es CEO Knof nun, den Kapitalmarkt von dem neuen Konzept zu überzeugen, dürfte dies die Aktie antreiben. Spekulative Anleger setzen mit einem Turbo-Bull-Zertifikat der HVB auf weiter steigende Kurse. Als Kursziel für die Aktie sehen wir den Bereich um 6,20 Euro. Beim Optionsschein gilt ein Kursziel von rund 1,55 Euro. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 0,80 Euro.

• Basiswert: Commerzbank

• Produktgattung: Knock-out Warrants

• Emittent: HypoVereinsbank

• ISIN: DE000HR3DL78

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (09.02.21, 15:00 Uhr): 1,12 Euro

• Basispreis variabel: 4,4366 Euro

• Knock-out-Schwelle: 4,4366 Euro

• Hebel: 4,9

• Abstand zum Knock-out: 19,7 %

• Stopp-Loss Call: 0,80 Euro

