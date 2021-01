Trading Idee DAX: Attraktive Kaufchance?

Andererseits schreitet der Impfprozess und damit die Immunisierung der Bevölkerung bereits deutlich voran. Ab dem Frühling dürfte wegen weiterer Zulassungen und einer deutlichen Ausweitung der Produktion des Biontech-Impfstoffs das Tempo noch einmal signifikant zunehmen, so dass in einigen Monaten eine schrittweise Normalisierung eingeleitet werden könnte.

An der Börse wird ja bekanntlich die Zukunft gehandelt, und die Kurse antizipieren absehbare Ereignisse oftmals einige Monate im Voraus.

Insofern scheint der kürzlich erfolge Ausbruch des DAX auf ein neues Allzeithoch nachvollziehbar. Zwar gibt es Risiken für das bullishe Szenario - etwa, die Möglichkeit, dass die Impfstoffe bei einer Mutation nicht wirken. Doch aus unserer Sicht überwiegen nach aktueller Datenlage eher die Chancen. Trotzdem hat der DAX nach der Markierung des neuen Hochs erstmal eine Konsolidierung gestartet, in deren Rahmen das Ausbruchniveau (bei 13.774 Punkten) und das Januartief (bei 13.556 Punkten) noch einmal getestet werden.

Sollten sich am Ende die Optimisten durchsetzen, würde diese Konsolidierung eine attraktive Kaufchance darstellen. Anleger, die darauf setzen wollen, können ein Long-Hebelzertifikats nutzen. Unsere Wahl fällt auf einen Turbo-Call-Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 4,4. Wir trauen dem Schein eine Performance von 60 Prozent und damit ein Kursziel von 50,00 Euro zu, wenn der DAX die Rekordjagd fortsetzt. Abgesichert werden sollte die Position mit einem Stop-Loss bei 19,00 Euro.

• Basiswert: DAX

• Produktgattung: Knock-out Warrants

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UD7ZRZ3

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Long (18.01.2021 11:08 Uhr): 31,32 Euro

• Basispreis variabel: 10643,256527 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 10643,256527 Punkte

• Hebel: 4,4

• Abstand zum Knock-out: 22,7 Prozent

• Stopp-Loss Long: 19,00 Euro



