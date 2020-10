Trading Idee DAX droht im Corona-Sumpf zu versinken

Den Anlegern fehlte offenbar der fundamentale Rückenwind für höhere Notierungen. Denn die dafür notwendige positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung steht auf wackeligen Beinen. Alles hängt daran, ob die COVID-19-Pandemie so begrenzt werden kann, dass sich das Wirtschaftsleben halbwegs normal entfalten kann und dass die Zuversicht bei Managern wie bei Verbrauchern zurückkehrt. Die aktuell grassierende zweite große Infektionswelle in Europa stellt diesbezüglich einen empfindlichen Rückschlag dar. Zwar gibt es zugleich Hoffnung wegen der Fortschritte in der Impfstoffentwicklung. Insbesondere das deutsche Unternehmen BioNTech ist ein wichtiger Hoffnungsträger. Ob und wann die Bevölkerung aber tatsächlich im großen Maßstab geimpft werden kann, ist noch offen. Solange dominiert die Unsicherheit, die gerade wieder deutlich zunimmt und den DAX zunächst in Richtung der unteren Begrenzung der Seitwärtsrange schicken könnte, die bei rund 12.300 Punkten liegt. Spekulativ orientierte Anleger, die auf dieses Szenario mit einem Hebel-Instrument setzen wollen, können dafür einen Put-Turbo-Optionsschein von Vontobel mit einem Hebel von 6,1 nutzen. Sollte der DAX die untere Begrenzung der Seitwärtsrange testen oder sogar durchbrechen, sollte ein Kurs von 30,80 Euro erreichbar sein, was einem Potenzial von 50 Prozent entspricht. Ein adäquater Stop-Loss liegt bei 15,40 Euro.

• Basiswert: DAX

• Produktgattung: Knock-out Warrants

• Emittent: Vontobel

• ISIN: DE000VA29TQ6

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (15.10.20, 9:47 Uhr): 20,61 Euro

• Basispreis variabel: 14792,9126 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 14792,9126 Punkte

• Hebel: 6,1

• Abstand zum Knock-out: 16,3 %

• Stopp-Loss Put: 15,40 Euro

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag