Trading Idee: DAX - Nur kurzer Rücklauf erwartet

Der DAX konnte am Vortag weiter deutlich zulegen und wurde, angetrieben durch den großen Zinsschritt der US-Notenbank Fed, über die Marke von 19.000 Punkten gehievt. Im 4-Stunden-Chart ist der DAX nun kurzfristig überkauft und könnte vor einem Rücklauf zum 10er-EMA stehen. Anschließend ist jedoch eher eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu erwarten.

Das langfristige Kursziel liegt aktuell im Bereich von 20.000 Punkten. Sowohl der DAX als auch der SP500 zeigen sich derzeit bullisch. Am heutigen großen Verfallstag ist jedoch mit erhöhter Volatilität zu rechnen, und Marktteilnehmer sollten auf plötzliche starke Kursbewegungen im Intraday-Handel vorbereitet sein. Wichtige Konjunkturdaten stehen heute nicht an, lediglich um 16:00 Uhr wird das vorläufige Verbrauchervertrauen für September in der Eurozone veröffentlicht. Saisonal befindet sich der DAX weiterhin im statistisch schwachen Monat September. Allerdings dürfte sich die Lage ab Anfang/Mitte Oktober saisonal aufhellen, was dem DAX zusätzlichen Rückenwind verschaffen könnte. Hinzu kommt, dass US-Wahljahre tendenziell starke Börsenjahre sind.

Long-Positionen bieten sich im DAX kurzfristig mit einem Turbo Call der Société Générale (SY4LP5) um 18.800 Punkte an. Das Kursziel für den DAX-Long liegt bei 19.200 Punkten (Turbo Call: €16,32). Der Stopp bei 18.600 Punkten (Turbo Call: €10,32). Der Stopp sollte zügig in den Gewinn nachgezogen werden.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Turbo-Optionsschein Call Emittent Societe Generale ISIN/WKN Hebelprodukt DE000SY4LP50 / SY4LP5 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 12,73/12,74€ (20.09.2024, 09:30 Uhr) Basispreis variabel 17.650,00 Punkte Knock-out-Schwelle 17.650,00 Punkte Hebel 14,52 Abstand zum Knock-out 6,44% Stop-Loss Call 10,32€ Ziel Call 16,32€ (+32,30%)

