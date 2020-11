Trading Idee DAX: Widerstandsbereich hält weiter - Short-Chance!

Analyse

Am heutigen frühen Dienstagmorgen zeigt sich der DAX aber im vorbörslichen Handel wieder stärker bei 13.250 Punkten. Damit dürfte der DAX mit einem Gap-up in den regulären Börsenhandel nach 09:00 Uhr starten. Ein nachhaltiger Durchbruch über den massiven Widerstandsbereich bei 13.200/13.300 Punkten ist aber weiterhin eher unwahrscheinlich. Über 13.300 Punkten befinden sich zahlreiche weitere Widerstandsbereiche die sich bis 13.800 Punkten erstrecken. Auf der Unterseite hat der DAX zudem zahlreiche Gaps offen und Gaps werden in der Regel und besonders bei einer Häufung mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder geschlossen. Auf der Oberseite hat der DAX nur noch ein Gap bei 13.500 Punkten offen, welches als mögliches Anlaufziel der Bullen bei einem Durchbruch nach oben dienen könnte.

Neben dem massiven Widerstandsbereich auf der Oberseite und den zahlreichen Gaps auf der Unterseite gibt es einen weiteren Hinweis für langfristig eher wieder fallende Kurse. Nämlich der jüngste CoT-Report, der am Freitagabend veröffentlicht wurde. Daraus ging hervor, dass die US-Profis (Commercials) weiterhin massiv short im US-Index S&P 500 positioniert sind und mit langfristig eher wieder fallenden Kursen im S&P 500 rechnen. Gerät aber der S&P 500 ins Rutschen, dürfte auch der DAX wieder unter Druck geraten.

Fazit:

Trader könnten auf einen erneuten DAX-Abprall im Widerstandsbereich von 13.300 Punkten spekulieren. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Open End Turbo Put Optionsschein der DZ Bank (DF76BD) auf den DAX an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 12.600 Punkten am ersten unteren noch offenen Gap. Der Stopp könnte etwas über dem Widerstand bei 13.350 Punkten platziert werden und sollte schnell auf Einstand und nach Möglichkeit in den Gewinn nachgezogen werden.

• Basiswert: DAX (ISIN: DE0008469008)

• Produktgattung: Open End Turbo Optionsschein

• Emittent: DZ Bank

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000DF76BD0 / DE000DF76BD0

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 4,47€/4,48€ (24.11.2020, 08:34 Uhr)

• Basispreis variabel: 13.660,00 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 13.660,00 Punkte

• Hebel: 31,00

• Abstand zum Knock-out: 3,04%

• Stopp-Loss Short: 3,10€

• Ziel Short: 10,60€ (+151,11%)



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

