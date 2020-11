Trading Idee Deutsche Lufthansa: Stabiler Höhenflug?

Wann die Impfungen konkret starten und wie schnell danach wieder Normalität einkehrt, steht jedoch in den Sternen. Bis dahin muss die Lufthansa wohl noch weitere Verluste verkraften. Auf die Rally könnte bald Ernüchterung folgen und der Aktie wieder einen Dämpfer versetzen.

Bis Corona endgültig besiegt ist und die Deutsche Lufthansa wieder schwarze Zahlen einfliegt, benötigt das Unternehmen vor allem eines: Geld. Nach Unternehmensangaben standen per Ende September liquide Mittel über 10,1 Mrd. Euro zur Verfügung. Hinzu kommen nun noch bis zu 600 Mio. Euro durch die Ausgabe einer Wandelanleihe. Wie lange das Geld letztlich ausreicht, ist abhängig davon, wann es wieder zu einer Stabilisierung im Flugverkehr kommt - aber das kann dauern.

In den ersten 9 Monaten 2020 führten die Corona-bedingten Behinderungen zu einem kräftigen Umsatzeinbruch bei der Airline auf 11 Mrd. Euro (9M 2019: 28 Mrd. Euro). Das Konzernergebnis sackte auf -5,6 Mrd. Euro ab, nach einem Plus von 1,7 Mrd. Euro im Vorjahr. Im 4. Quartal rechnet das Unternehmen zudem mit einem operativen Mittelabfluss von 350 Mio. Euro - pro Monat. Die Analysten der NordLB sind daher eher skeptisch: In einer Studie im Anschluss an die Veröffentlichung der Neunmonatszahlen kommen sie zur Einstufung "Verkaufen" und nennen ein Kursziel von 6,50 Euro.

Die Euphorie nach den positiven Daten zu einem möglichen Impfstoff hat der zuvor stark von der Negativ-Entwicklung durch Corona gedrückten Lufthansa-Aktie eine Sonderkonjunktur beschert. Diese könnte aufgrund der unverändert hohen Unsicherheit jedoch auf wackeligen Beinen stehen, so dass spekulativ orientierte Anleger mit einem Turbo-Optionsschein von der Société Générale auf fallende Kurse setzen. Als Kursziel erscheint die technische Unterstützung der Aktie im Bereich um 8,00 Euro als erreichbar. Für den Optionsschein leitet sich daraus ein Kursziel von 3,95 Euro ab. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 1,80 Euro.

• Basiswert: Deutsche Lufthansa

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: Société Générale

• ISIN: DE000SB1ZK43

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (10.11.20, 14:41 Uhr): 2,56 Euro

• Basispreis variabel: 12,0 Euro

• Knock-out-Schwelle: 12,0 Euro

• Hebel: 3,8

• Abstand zum Knock-out: 25,2 %

• Stopp-Loss Put: 1,80 Euro

