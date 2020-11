Trading Idee Deutsche Post: Lockdown- und Weihnachtsschub

Damit legt DHL den Finger auf das Thema, das auch die Aktie der Deutschen Post selbst seit dem Corona-Crash im Frühjahr angetrieben hatte und nun wieder für ein erneutes Momentum sorgt.

Denn die Corona-Krise hat im Onlinehandel zu einem Sprung in den Bestellmengen geführt. Und davon profitieren nicht nur die Onlinehändler selbst, sondern natürlich auch die beteiligten Logistik-Unternehmen. Und da ist die Deutsche Post mit DHL bestens positioniert.

Kein Wunder, dass die Aktie in den letzten Tagen mit der Ausrufung des Lockdowns in Deutschland und anderen europäischen Ländern wieder an Fahrt gewinnen konnte. Wodurch die Charttechnik inzwischen ein weiteres Kaufsignal geliefert hat. Denn im gestrigen Handel wurde die 50-Tage-Linie wieder nach oben durchbrochen. Damit nimmt der Wert das bisherige Hoch bei rund 42 Euro ins Visier.

Indes: Das muss längst noch nicht alles an Potenzial sein. Denn die Deutsche Post profitiert mehrfach, da sie nicht nur Lieferdienst ist, sondern auch weitere Logistikdienstleistungen anbietet. Hinzu kommt, dass die Aktie mit einem geschätzten KGV für kommendes Jahr von gut 15 moderat bewertet erscheint und entsprechend auch fundamentales Aufwärtspotenzial aufweist. So liegt der derzeitige Analysten-Durchschnitt beim Kursziel knapp unter 46 Euro, was einem aktuellen Kurspotenzial von gut 15 Prozent entspricht.

Spekulativ aufgestellte Investoren können auf die Realisierung des Potenzials aus dem Lockdown- und Weihnachtsschub mit einem Hebel-Papier setzen. Wir wählen hier einen Mini Future Bull der HypoVereinsbank mit einem Hebel von 5,1. Wir sehen ein Potenzial von gut 70 Prozent mit einem Kursziel von 1,35 Euro. Den Stopp-Loss setzen wir bei 0,52 Euro.

• Basiswert: Deutsche Post

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HypoVereinsbank

• ISIN: DE000HR0SEZ2

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (04.11.2020 09:43 Uhr): 0,78 Euro

• Basispreis variabel: 31,9031 Euro

• Knock-out-Schwelle: 33,90 Euro

• Hebel: 5,1

• Abstand zum Knock-out: 13,9 Prozent

• Stopp-Loss Call: 0,52 Euro

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com