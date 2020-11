Trading Idee Euro Stoxx 50: Widerstand des Seitwärtskanals erreicht

Analyse

Der Euro Stoxx 50 ist zuvor am 21. Juli an dieser Begrenzung nach unten abgeprallt und hat dann eine Abwärtskorrektur bis zur unteren Begrenzung der Seitwärtsspanne bei 3.150 Punkten gestartet. Seit Monaten pendelt der Index in diesem Bereich hin und her und bietet somit immer wieder Handelschancen. Vor dem Hintergrund der stark überhitzten Gesamtmärkte, wobei sowohl der US-Index S&P 500 als auch der DAX an massiven Widerständen notieren, ist ein Alleingang des Euro Stoxx 50 in Form eines nachhaltigen Ausbruchs nach oben eher unwahrscheinlich.

Der Euro Stoxx 50 dürfte wahrscheinlich wieder nach unten abdrehen und erneut Kurs auf den unteren Seitwärtskanalbereich nehmen. Ob dieser untere Bereich auch direkt erreicht wird, bleibt bei der aktuellen Marktstärke abzuwarten. Aber ein Rücklauf bis in den Bereich von 3.220 Punkten zum 200er-EMA und 50er-EMA sollte einkalkuliert werden. Es bietet sich eine Short-Chance mit einem guten Chance-Risikoverhältnis.

Fazit:

Trader könnten den erwarteten Rücklauf im Euro Stoxx 50 für eine kurzfristige Short-Position nutzen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Best Unlimited Turbo-Optionsschein der Société Générale (CJ5AXJ) auf den Euro Stoxx 50 an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 3.220 Punkten an der massiven Unterstützung. Der Stopp könnte etwas über dem Widerstand bei 3.500 Punkten platziert werden und sollte schnell auf Einstand und nach Möglichkeit in den Gewinn nachgezogen werden.

ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000CJ5AXJ8 / CJ5AXJ

• Basiswert: Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145)

• Produktgattung: Best Unlimited Turbo-Optionsschein

• Emittent: Société Générale

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 4,07€/4,08€ (10.11.2020, 13:01 Uhr)

• Basispreis variabel: 3.839,11 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 3.839,11 Punkte

• Hebel: 8,40

• Abstand zum Knock-out: 11,70%

• Stopp-Loss Short: 3,36€

• Ziel Short: 6,16€ (+52,75%)

