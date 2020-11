Trading Idee: Hoffnung auf Corona-Impfstoff lässt DAX explodieren

Analyse:

Der DAX lag bereits zuvor kräftig im Plus und drückte dann mit der Impfstoffmeldung nochmals auf den Nachbrenner. Aktuell notiert der DAX bereits über der Marke von 13.250 Punkten, mit einem Aufschlag von über 6,00 Prozent. Der DAX zeigt damit für den mittelfristigen Verlauf deutliche Stärke, ist aber kurzfristig enorm überkauft. Der DAX ist in nur sieben Handelstagen um unglaubliche 1.800 Punkte gestiegen. Zudem notiert der Leitindex direkt am Widerstandsbereich bei 13.300 Punkten.

Mittelfristig dürfte der DAX wohl weiter ansteigen, aber kurzfristig muss in den kommenden Handelstagen mit einem entsprechenden Rücklauf gerechnet werden. 1.800 Punkte in einer Woche sind schon eine Ansage, aber die Börse ist keine Einbahnstraße. Der Widerstandsbereich bei 13.300 Punkten dürfte den Bullen zunächst Einhalt gebieten.

Fazit:

Trader könnten den erwarteten normalen Rücklauf im DAX für eine kurzfristige Short-Position nutzen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Best Unlimited Turbo-Optionsschein der Société Générale (CJ4870) auf den DAX an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 12.600 Punkten am unteren noch offenen Gap. Der Stopp könnte über dem Widerstandsbereich bei 12.400 Punkten platziert werden und sollte schnell auf Einstand und nach Möglichkeit in den Gewinn nachgezogen werden.

• Basiswert: DAX (ISIN: DE0008469008)

• Produktgattung: Best Unlimited Turbo-Optionsschein • Emittent: Société Générale

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000CJ48706 / CJ4870

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 4,10€/4,12€ (09.11.2020, 15:14 Uhr)

• Basispreis variabel: 13.618,00 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 13.618,00 Punkte

• Hebel: 32,00

• Abstand zum Knock-out: 2,80%

• Stopp-Loss Short: 2,08€

• Ziel Short: 10,08€ (+166,65%)

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, finanzen.net