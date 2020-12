Trading Idee HORNBACH Holding: Fällt die Prognose?

Hatten diese in weiten Teilen beim ersten Lockdown im Frühjahr noch Glück gehabt und konnten nach kurzen Schließzeiten wieder öffnen, sind sie jetzt mit im Verbots-Topf. Und das dürfte auch HORNBACH Baumarkt bzw. der Holding Kopfzerbrechen bereiten.

Keine Frage: Bislang gehörte Hornbach eher zu den Profiteuren der Pandemie. Das schlug sich auch in deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen insbesondere im zweiten Quartal per Ende August nieder. Besonders hervor tat sich hierbei das Onlinegeschäft, das im ersten Halbjahr 2020/21 ein Plus von fast 70 Prozent erreichte. Deshalb konnte die Holding zuletzt auch Anfang November ihre Umsatz- und Ertragsprognose anheben.

Mit dem neuerlichen Lockdown, der nun auch die Baumärkte in Deutschland betrifft, wächst das Risiko, dass die erhöhte Prognose doch nicht eingehalten werden kann. Denn auch diese war unter den Vorbehalt gestellt worden, dass es bis zum Geschäftsjahresende nicht erneut zu langanhaltenden flächendeckenden Schließungen kommt.

Zumal man sicherlich mit einkalkulieren muss, dass die Kunden entgegen ihren Sommer-Aktivitäten die letzten Tage des Jahres weniger für Do-it-yourself-Projekte nutzen, sondern sich eher auf die Feiertage vorbereiten. Damit könnten die jüngsten Zuwachsraten im Online-Handel, der sicherlich nach wie vor robust laufen sollte, geringer ausfallen als momentan erwartet.

Für die Aktie der Hornbach Holding sind das deutliche Belastungen, die sich zum Wochenbeginn auch in einem kräftigen Minus widerspiegeln. Hier besteht das Abwärtsrisiko mindestens bis auf die 200-Tage-Linie bei derzeit rund 72 Euro. Möglich wäre auch ein Absacken auf die nächste Unterstützungszone im Bereich von 66 Euro.

Spekulativ aufgestellte Investoren könnten hier mit einem Put operieren. Die DZ Bank bietet einen Open End Turbo Optionsschein an mit einem Hebel von derzeit 4,9. Wir würden das Potenzial auf knapp 50 Prozent taxieren mit einem Kursziel bei 2,40 Euro. Den Stopp-Loss würden wir bei 1,20 Euro setzen.

• Basiswert: Hornbach Holding

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: DZ Bank

• ISIN: DE000DFU4GN6

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (14.12.2020 13:00 Uhr): 1,61 Euro

• Basispreis variabel: 96,427 Euro

• Knock-out-Schwelle: 96,427 Euro

• Hebel: 4,9

• Abstand zum Knock-out: 19,8 Prozent

• Stopp-Loss Put: 1,20 Euro





