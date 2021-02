Trading Idee NASDAQ 100: Zu hoch geflogen?

Es ist nicht so, dass die Branchengrößen aus den USA keine spektakulären Ergebnisse mehr vorlegen können. Jüngst hat die Google-Mutter Alphabet dank sprudelnder Werbeeinnahmen einen Gewinnzuwachs von mehr als 40 Prozent im Schlussquartal verkündet. Die Anleger reagierten hocherfreut und hievten die Aktie mit viel Schwung auf ein neues Allzeithoch. Nur: Unter den großen Adressen der Nasdaq war eine solche Reaktion zuletzt eher die Ausnahme. Auch Amazon, Apple und Facebook haben gute Zahlen gemeldet, die Kursreaktion war aber insgesamt nur durchwachsen. Das zeigt, dass die Erwartungen nach dem Kurs-Höhenflug der Unternehmen nun ebenfalls sehr hoch sind. Das hat auch Tesla zu spüren bekommen: Die Gewinnentwicklung konnte nicht völlig überzeugen, was trotz ansonsten starker Zahlen für einen Rückschlag gesorgt hat. Davon konnte sich Tesla schnell erholen - ebenso wie der Leitindex Nasdaq-100 von der Korrektur Ende Januar. Gestern ist der Index aber knapp unter dem bisherigen Hoch zurückgezuckt. Die Folge könnte ein kurzfristiges Doppeltop und ein neuerlicher Rückschlag sein. Spekulativ orientierte Anleger, die auf dieses Szenario mit einem Kursturbo setzen wollen, können dafür einen Best-Unlimited-Bear-Zertifikat von Société Générale mit einem Hebel von 6,7 nutzen. Sollte die Nasdaq-100 erneut korrigieren, sollte ein Kurs von 23,50 Euro erreichbar sein, was einem Potenzial von rund 40 Prozent entspricht. Ein adäquater Stop-Loss liegt bei 11,50 Euro.

• Basiswert: Nasdaq 100

• Produktgattung: Knock-out Warrants

• Emittent: Société Générale

• ISIN: DE000SB4UY64

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (04.02.21, 14:18 Uhr): 16,65 Euro

• Basispreis variabel: 15.442,7881 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 15.442,7881 Punkte

• Hebel: 6,7

• Abstand zum Knock-out: 14,6 %

• Stopp-Loss Put: 11,50 Euro



