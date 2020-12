Trading Idee Nordex: Rückschlag als Chance?

Dieses Geld soll in das weitere Wachstum gesteckt werden. Mit an Bord war auch der Großaktionär Acciona, wobei hier allerdings durchaus ein kritischer Unterton zu hören war. Denn es war davon die Rede, dass sich der Ankeraktionär nur mit "einer wesentlichen Order" beteiligt habe. Was das konkret bedeutet, wird man abwarten müssen. Hört sich jedenfalls danach an, als wenn die prozentuale Beteiligung nicht komplett ausgeschöpft wurde.

Dennoch: Der Zeitpunkt scheint für Nordex gut gewählt, auch wenn die Kapitalerhöhung generell erst mal bei den Anlegern nicht auf Wohlwollen stieß. Denn man konnte hier quasi vom Mehrjahreshoch der Aktie aus ein Angebot unterbreiten. Dass der neue Durchschnittskurs nach der Maßnahme etwas niedriger liegt, ist hierbei wenig verwunderlich und eher üblich.

Stellt sich nun die Frage, ob der Abschlag als Kaufchance gesehen werden kann. Tatsache ist, dass Nordex insbesondere auf den ausländischen Märkten im Moment gut unterwegs ist. Bei den 9-Monats-Zahlen konnte das Unternehmen sowohl mit einem operativen Gewinn glänzen, der über dem Vorjahreswert lag, als auch mit einem deutlich angestiegenen Umsatz.

Unter der Prämisse, dass die fundamentale Stärke mit den frischen Geldern weiter ausgebaut werden kann, bleibt Nordex ein interessantes Investment. Wir sehen hier eine gute Chance, dass der aktuelle Abschlag sehr schnell wieder abgebaut werden kann und die Aktie ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzt.

Spekulativ aufgestellte Investoren können dies auch mit einem Hebelprodukt begleiten. Hier fällt unsere Wahl auf einen Open End Turbo Call Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 5,3. Wir trauen dem Schein ein Potenzial von rund 65 Prozent zu mit einem Kursziel von 0,60 Euro. Den Stopp-Loss legen wir bei 0,20 Euro aus.

• Basiswert: Nordex

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UE3WXD3

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (02.12.2020 15:11 Uhr): 0,36 Euro

• Basispreis variabel: 15,019102 Euro

• Knock-out-Schwelle: 15,019102 Euro

• Hebel: 5,3

• Abstand zum Knock-out: 17,6 Prozent

• Stopp-Loss Call: 0,20 Euro







Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

