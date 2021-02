Trading Idee Plug Power: Zieht dieses Lob?

Das sieht auch die amerikanische Großbank JPMorgan so. Der dort für Plug Power zuständige Analyst hat gerade in einer neuen Analyse den Brennstoffzellen-Hersteller als "bestes Unternehmen seiner Klasse" bezeichnet. Die Gesellschaft würde es verstehen, Kunden und Partner an sich zu binden, was einerseits die Sichtbarkeit im Markt erhöht, andererseits aber auch das operative Risiko senkt. Gleichzeitig verschafft sich Plug Power über regelmäßige Kapitalerhöhungen frisches Geld für weiteres Wachstum.

So geht JPMorgan davon aus, dass Plug Power spätestens 2023/24 eine signifikante Profitabilität ausweisen kann. Für dieses Jahr wird noch mit einem Verlust je Aktie von 0,20 Dollar gerechnet, immerhin aber eine weitere Verbesserung um rund ein Drittel zum Vorjahr.

Wie andere Wasserstoff-Aktien auch hat Plug Power derzeit eine charttechnische Konsolidierungs-Phase ausgebaut. Nach den kräftigen Aufschlägen im Januar war das mehr als überfällig. Je länger sich die Aktie auf hohem Niveau hält, desto wahrscheinlicher wird es, dass diese Konsolidierung positiv aufgelöst wird. Selbst "nur" eine Erholung auf das bisherige Intraday-Hoch bei 75,49 Dollar wäre eine kurzfristige Chance von knapp 15 Prozent.

Spekulativ aufgestellte Investoren können darauf auch mit einem Hebel-Produkt setzen. Hier empfehlen wir einen Unlimited Turbo-Optionsschein der Société Générale mit einem Hebel von 4,3. Dem Optionsschein trauen wir auf Basis der Aktienprognose ein Potenzial von rund 60 Prozent mit einem Kursziel von 2,00 Euro zu. Den Stopp-Loss setzen wir bei 0,80 Euro.

• Basiswert: Plug Power

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: Société Générale

• ISIN: DE000SD9XHP0

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (09.02.2021 12:22 Uhr): 1,26 Euro

• Basispreis variabel: 50,3401 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 54,99 Dollar

• Hebel: 4,3

• Abstand zum Knock-out: 16,0 Prozent

• Stopp-Loss Call: 0,80 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Plug Power Inc