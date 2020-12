Trading Idee QIAGEN: Deutliche Erholung wird wahrscheinlicher

Zu diesen Gesellschaften gehört weiterhin auch Qiagen . Zum Portfolio des Unternehmens zählen unter anderem PCR-Tests, Antikörper- und Antigen-Tests. Diese Palette wird nun um einen weiteren Test erweitert, der durch eine Ermittlung der Reaktionen von T-Zellen im menschlichen Körper Auskunft darüber geben soll, wie hoch das jeweilige Immunitätsniveau bzw. der Schweregrad der Erkrankung ist.

Wie Qiagen ankündigte, soll der neue Test zwar ausschließlich für Forscher gedacht sein. Doch bekanntlich ist noch viel Grundlagenforschung zum SARS-CoV-2-Virus nötig. Ein entsprechendes Interesse aus den Forschungsabteilungen der Pharmaunternehmen ist also vorstellbar. Außerdem stellt sich Qiagen mit diesem neuen Test noch breiter auf und könnte diesen später womöglich auch für Massentests weiterentwickeln, mit entsprechend positiven Ertragsperspektiven.

Damit setzt Qiagen den positiven Nachrichtenfluss der letzten Wochen weiter fort. Zur Erinnerung die beiden wichtigsten Eckpfeiler: einerseits ein laufendes Aktienrückkaufprogramm, das noch bis Mitte Dezember gehen soll, andererseits ein gemeinsames Entwicklungsprojekt mit BioNTech im Bereich Krebstherapie und -Diagnostik.

Die Aktie selbst arbeitet zwar grundsätzlich noch an ihrer Bodenbildung nach der heftigen Korrektur von Anfang November. Nun könnte es erneut einen technischen Impuls geben, da es gelungen ist, wieder über die 200-Tage-Linie zu steigen. Kann die Aktie dies auch in den Folgetagen bestätigen, steigt die Chance auf eine weitere Erholung in den Bereich von erst einmal 44 Euro.

Spekulativ aufgestellte Investoren können dies mit einem Open End Turbo der HSBC begleiten. Dieser hat einen Hebel von derzeit 5,3 und wir würden ein Kursziel von 1,10 Euro ansetzen, also eine Chance von gut 45 Prozent. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 0,55 Euro.

• Basiswert: Qiagen

Produktgattung: Optionsscheine

Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT05QW4

• Laufzeit: Open end

• urs K.-o.-Call (07.12.2020 14:38 Uhr): 0,75 Euro

• Basispreis variabel: 32,8554 Euro

• Knock-out-Schwelle: 32,8554 Euro

• Hebel: 5,3

• Abstand zum Knock-out: 17,4 Prozent

• Stopp-Loss Call: 0,55 Euro







Bildquellen: QIAGEN