Trading Idee: Rheinmetall erreicht Unterstützung

Die Aktien von Rheinmetall befinden sich seit dem Verlaufshoch bei 571,80 EUR am 09. April in einer Konsolidierung der vorherigen Aufwärtsbewegung, könnte aber nun vor einem weiteren Kursanstieg stehen. Im Bereich von 460 EUR könnte sich nun ein solider Boden ausbilden, der als Basis für einen weiteren Anstieg dienen könnte.

Am heutigen Freitag wurde im bisherigen Verlaufstief 464,50 Euro erreicht und damit der Bereich der Unterstützung um 460 Euro. Aktuell zeigen sich die Papiere von Rheinmetall mit einer bullischen Tageskerze, die eher auf einen erneuten Abprall an der Unterstützung hindeutet. Sollte ein nachhaltiger Abprall nach oben erfolgen, wäre ein weiterer Kursanstieg bis zum Widerstand bei 492 Euro möglich, in dessen Bereich sich auch der 10er-EMA befindet. Darüber wären der 50er-EMA bei 503,00 Euro und die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke bei 523 Euro die nächsten Anlaufmarken. Solange die Unterstützung um 460 Euro weitgehend hält, sind eher weiter steigende Kurse zu den genannten Anlaufmarken zu erwarten.

Trader könnten auf einen weiteren Kursanstieg der Rheinmetall-Aktien bis zur oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke spekulieren. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Open End Turbo-Optionsschein (VD178K) der Bank Vontobel an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 523,00 Euro (Kursziel Call: 10,19 Euro), der Stopp bei 459 Euro (Stopp Call: 3,79 Euro).

Trading Idee: Rheinmetall Basiswert Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) Produktgattung Open End Turbo-Optionsschein Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VD178K4 / VD178K Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 5,62€/5,64€ (28.06.2024, 14:50 Uhr) Basispreis variabel 422,84€ Knock-out-Schwelle 422,84€ Hebel 8,40 Abstand zum Knock-out 11,56% Stop-Loss Call 3,79€ Ziel Call 10,19€ (+84,94%)

