Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 1.848,00 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 1.848,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1.827,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.888,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 190.779 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2025 bei 1.944,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 5,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 322,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,43 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.842,00 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,92 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,10 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,31 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 28,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

