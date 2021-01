Trading Idee SAP: Eine positive Überraschung

Denn für das Gesamtjahr 2020 kann man eine operative Marge von 30,3 Prozent vorweisen. Dies war nicht nur höher als die 29,7 Prozent aus dem Vorjahr, sondern auch besser als die 30 Prozent, die im Analystenkonsens geschätzt worden waren. Die Grundlage wurde dafür im Abschlussquartal gelegt, wo SAP mit einer operativen Marge von 36,7 Prozent glänzen konnte.

Kern der SAP-Story bleibt weiterhin das Cloud-Geschäft. Hier konnte der Walldorfer Konzern im Schlussquartal 2020 ein Umsatzwachstum von 8 Prozent ausweisen, während auf Konzernebene ein Umsatzrückgang von 6 Prozent zu verzeichnen war. Positiv wirkte sich auch aus, dass die immer noch wichtigen Lizenzumsätze mit einem Rückgang um 15 Prozent deutlich weniger Federn lassen mussten als erwartet. Entsprechend positiv geht SAP in das neue Geschäftsjahr.

So rechnet man beim Cloud-Geschäft mit einem Umsatzwachstum zwischen 13 und 18 Prozent (Gesamtjahr 2020 +15 Prozent). Die anderen Erwartungen sind eher verhalten. So erwartet SAP einen leichten Rückgang beim Betriebsergebnis. Indes: Dass SAP vorläufig noch Zurückhaltung übt, ist keine Überraschung. Zur Wachstumsstrategie hatte SAP ja schon im Oktober ausreichend viel gesagt. Damals löste das einen Schock aus. Heute sind die präsentierten Zahlen eher positiv zu werten und folgen dem vorgezeichneten Wachstumspfad. Deshalb stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Aktie ihren bisherigen Erholungstrend weiter fortführen kann.

Spekulativ aufgestellte Investoren können dies natürlich auch mit einem Hebelprodukt umsetzen. Hier würden wir ein Best Unlimited Bull der Société Générale mit einem Hebel von derzeit 6,2 nutzen. Wir würden dem Papier ein Potenzial von rund 60 Prozent zutrauen mit einem Kursziel von rund 2,70 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 1,20 Euro.

• Basiswert: SAP

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: Société Générale

• ISIN: DE000SB7W585

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (15.01.2021 11:10 Uhr): 1,70 Euro

• Basispreis variabel: 88,5499 Euro

• Knock-out-Schwelle: 94,00 Euro

• Hebel: 6,2

• Abstand zum Knock-out: 11,1 Prozent

• Stopp-Loss Call: 1,20 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible