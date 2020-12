Trading Idee SAP: Wird jetzt das Gap geschlossen?

Aktien in diesem Artikel

Denn die Aussicht, dass beim geplanten Umbau in Richtung eines Cloud-Spezialisten nicht nur hohe Investitionen zu tätigen sind, sondern auch klassische Erlösquellen an Bedeutung verlieren dürften, verschreckte die Anleger. Mit der Folge, dass der DAX -Konzern einen dramatischen Sell-off von bis zu 30 Prozent erlebte. In den vergangenen Wochen war die Aktie dann darum bemüht, erst einmal einen Boden zu finden. Das scheint nun im Bereich von rund 98 bis 102 Euro gelungen zu sein.

Umso interessanter wird nun die kurz- bis mittelfristige charttechnische Perspektive. Denn jeder Charttechniker weiß: So ein markantes Gap (= Kurslücke), wie es bei SAP geradezu lehrbuchmäßig zu sehen ist, wird tendenziell erst einmal geschlossen, ehe man über die langfristigen Aussichten reden kann. Konkret heißt das: In dem Moment, in dem die Aktie in die bisherige Gap-Zone vorstößt, dürfte sich womöglich ein besonderes technisches Momentum entwickeln. Natürlich mit der Zielrichtung, dass es mindestens in Richtung eines Kurses von 120 Euro geht, wo derzeit auch die 200-Tage-Linie zu verorten ist. Mithin eine Chance von knapp 20 Prozent Kursgewinn.

Das Szenario eignet sich auch sehr gut für den Einsatz eines Hebel-Produktes. Hier würde sich ein Open End Turbo Call Optionsschein der UBS mit einem Hebel von derzeit 5,2 anbieten. Wir trauen diesem Papier eine Performance von 80 Prozent zu und würden entsprechend ein Kursziel von derzeit 3,50 Euro sehen. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 1,20 Euro.

• Basiswert: SAP

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UD5KB49

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (01.12.2020, 10:54 Uhr): 1,96 Euro

• Basispreis variabel: 82,767353 Euro

• Knock-out-Schwelle: 82,767353 Euro

• Hebel: 5,2

• Abstand zum Knock-out: 19,0 Prozent

• Stopp-Loss Call: 1,20 Euro





Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

