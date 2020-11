Trading Idee Südzucker: Jetzt kann es nur noch aufwärts gehen

Die schon stark gebeutelte Aktie reagierte jedoch kaum auf diese Nachricht. Ein stabiler Boden scheint erreicht. Das eröffnet Raum für eine Gegenreaktion.

Eine geringere Nachfrage nach Zucker durch die Corona-Pandemie führte bereits bei Vorlage der Halbjahreszahlen zu einer Prognoserevision für das operative Ergebnis der Zuckersparte. Wenig später wurde dann bekannt, dass die 35-Prozent-Beteiligung an der ED&F Man Holdings Limited aus London wertberichtigt werden muss. So verzögerte sich nach Unternehmensangaben durch die Corona-Pandemie die Konzentration auf das profitable Handelsgeschäft, die im Rahmen der strategischen Neuausrichtung erfolgen soll.

Die angekündigte Abschreibung ist indes nicht zahlungswirksam, sie reduziert jedoch den Buchwert von Südzucker. Per Ende August 2020 lag das Eigenkapital des Unternehmens noch bei fast 3,6 Mrd. Euro. Die Abschreibung wird sich zwar negativ auswirken, der Buchwert liegt aber noch immer deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung. Auch nach der Wertberichtigung wird das Kurs-Buchwert-Verhältnis voraussichtlich rund 0,8 betragen. Da zudem die negativen Nachrichten vollständig eingepreist sein sollten, besteht durchaus wieder Erholungspotenzial. Analysten der DZ-Bank sind jedenfalls positiv gestimmt. Sie sehen einen fairen Wert von 16 Euro und empfehlen, das Papier zu kaufen.

Bei dem deutlich unter Buchwert notierenden Papier könnte daher eine spürbare Gegenreaktion anstehen. Spekulativ orientierte Anleger setzen mit einem Turbo-Optionsschein der UBS auf kurzfristig steigende Kurse. Als Kursziel sehen wir den Bereich um 14,50 Euro. Daraus leitet sich für den Optionsschein ein Kursziel von rund 0,40 Euro ab. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 0,20 Euro.

• Basiswert: Südzucker

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UD6E0M1

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (26.11.20, 14:46 Uhr): 0,27 Euro

• Basispreis variabel: 10,835555 Euro

• Knock-out-Schwelle: 10,835555 Euro

• Hebel: 5,0

• Abstand zum Knock-out: 18,3 %

• Stopp-Loss Call: 0,20 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

